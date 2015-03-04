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Lovitură teribilă pentru Pique, iubitul Shakirei

Lovitură teribilă pentru Pique, iubitul Shakirei

Lovitură teribilă pentru Pique, iubitul Shakirei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 mar. 2015, 11:41

Gerard Pique, fundașul echipei de fotbal FC Barcelona, a fost amendat cu suma de 10.500 euro de către un tribunal spaniol, marți, după ce a insultat &icirc;n luna octombrie un polițist care l-a amendat pe fratele său pentru parcare neregulamentară, relatează agențiile internaționale de presă.

Pique și-a cerut scuze în scris pentru încălcarea legii în incidentul din 13 octombrie 2014, dar judecătorul Maria Asuncion Gonzalez l-a amendat pe internaționalul spaniol ''pentru comportament lipsit de respect și agresivitate verbală'', scrie Agerpres.ro.

Fratele fundașului blaugrana a primit amendă pentru faptul că și-a parcat automobilul pe banda rezervată autobuzelor în zona Portului Olimpic a orașului Barcelona, cunoscută pentru barurile și cluburile de noapte. Pique a luat amenda, a mototolit-o și a aruncat-o, înjurându-l pe polițist.

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