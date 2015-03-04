Lovitură teribilă pentru Pique, iubitul Shakirei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 mar. 2015, 11:41

Gerard Pique, fundașul echipei de fotbal FC Barcelona, a fost amendat cu suma de 10.500 euro de către un tribunal spaniol, marți, după ce a insultat în luna octombrie un polițist care l-a amendat pe fratele său pentru parcare neregulamentară, relatează agențiile internaționale de presă.

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