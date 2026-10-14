Cum prepari corect castanele la cuptor. Greșeala pe care trebuie să o eviți pentru a obține un miez fraged și gustos

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 20:39

Castanele coapte sunt unul dintre preparatele preferate ale sezonului rece, iar aroma lor aduce în bucătărie atmosfera specifică toamnei. Deși rețeta pare simplă, există un pas esențial pe care nu trebuie să îl sari înainte de a le introduce în cuptor. Dacă nu pregătești castanele corespunzător, acestea pot crăpa în timpul coacerii, iar prepararea lor poate deveni mai dificilă. Iată cum alegi castanele potrivite, la ce temperatură trebuie să le coci și ce trucuri te ajută să obții un miez moale și aromat.

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