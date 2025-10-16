Sezonul castanelor începe la sfârşitul lunii septembrie şi durează până în noiembrie. Cele mai cunoscute provin din Maramureş, Caraş-Severin sau Hunedoara, zone unde pădurile de castani sunt parte din peisaj şi tradiţie. De multe ori, culegătorii le aduc direct în pieţele din oraşele apropiate, dar ele pot fi găsite şi în supermarketuri, adesea importate din Italia, Grecia sau Turcia.

Alternativă la pâine şi paste

Nutriţioniştii atrag atenţia că vorbim despre un aliment aparte, diferit de nuci, alune sau migdale. „Castanele sunt mai sărace în grăsimi decât alte fructe oleaginoase, dar compensează printr-un conţinut ridicat de fibre, vitamine din complexul B şi minerale esenţiale precum magneziu, potasiu şi fier. Ele sunt o sursă de energie de calitate, cu un indice glicemic moderat, ceea ce le face potrivite şi pentru persoanele care au nevoie să îşi ţină sub control glicemia”, se arată într-o revistă de specialitate.

Un alt avantaj important este conţinutul de antioxidanţi. Aceştia ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ, reduc inflamaţiile şi pot contribui la prevenirea unor boli cronice. În plus, fibrele abundente din castane reglează digestia şi dau o senzaţie de saţietate de lungă durată. Nu este întâmplător că, în dietele moderne, castanele sunt folosite ca gustare între mese sau ca alternativă sănătoasă la pâine şi paste.

Bune pentru slăbit

Pentru cei care duc o luptă cu kilogramele în plus, castanele pot fi un aliat surprinzător. „Datorită fibrelor şi conţinutului scăzut de grăsimi, ele reduc apetitul şi oferă o energie constantă, fără fluctuaţii mari de zahăr în sânge. Consumul moderat poate sprijini pierderea în greutate într-un mod sănătos”, potrivit specialiştilor din străinătate.

Castanele pot fi coapte în cuptor, fierte şi transformate în piureuri dulci sau sărate ori folosite în deserturi fine, de la creme la prăjituri. Totuşi, este important să alegem castanele cu atenţie. Cele proaspete trebuie să fie tari, cu coaja netedă şi lucioasă, fără crăpături sau pete de mucegai. Ele se păstrează la frigider doar câteva zile, pentru că au un conţinut ridicat de apă, dar pot fi congelate după ce au fost curăţate.