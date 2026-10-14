Pățania unui bărbat de 49 de ani: și-a cheltuit tot salariul pentru a-și întâlni femeia visurilor. A călătorit 2.000 de kilometri, dar a descoperit un adevăr dureros

Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Brazilia a cheltuit toți banii câștigați la muncă pentru a călători aproximativ 2.000 de kilometri, convins că urmează să înceapă o nouă viață alături de femeia de care se îndrăgostise pe internet. După 36 de ore petrecute în autocar, speranțele sale s-au năruit: femeia pe care voia să o întâlnească nu exista în realitate, iar imaginile care îl cuceriseră ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
Povestea lui Edimar, un muncitor în construcții rămas singur după moartea mamei sale, scoate în evidență riscurile relațiilor începute pe rețelele sociale și modul în care escrocheriile online pot exploata nevoia de afecțiune.
S-a îndrăgostit de o femeie cu sute de mii de urmăritori pe internet
Edimar credea că și-a găsit sufletul pereche în persoana unei femei care se prezenta online drept Jéssica Oliveira, cunoscută și sub numele de Jessica Fazendeira. Profilul acesteia atrăsese peste 300.000 de urmăritori, iar videoclipurile publicate prezentau o viață rurală aparent idilică.
În imaginile distribuite pe internet, presupusa femeie apărea ca o blondă atrăgătoare, care se bucura de viața la fermă și îi încuraja pe bărbați să renunțe la rutina lor pentru a i se alătura la țară.
Pentru Edimar, promisiunile au părut credibile. Bărbatul susține că femeia i-ar fi oferit perspectiva unei locuințe, a siguranței financiare și a unui viitor în care nu ar mai fi fost singur.
„Vei locui cu mine aici, la fermă”, i-ar fi spus aceasta, potrivit relatării sale.
După pierderea mamei, bărbatul își dorea să găsească pe cineva alături de care să își reconstruiască viața. Convins că relația virtuală se poate transforma într-o poveste de dragoste adevărată, a hotărât să plece în căutarea femeii.
„Am plecat în căutarea fericirii”, a povestit Edimar.
A mers 36 de ore cu autocarul pentru a-și întâlni iubita
Bărbatul a plecat vineri, 9 octombrie, din Imperatriz, oraș situat în nordul Braziliei, și a pornit spre Belo Horizonte, unde credea că o va întâlni pe femeia de care se îndrăgostise.
Călătoria a durat aproximativ 36 de ore, iar Edimar a ajuns la destinație duminică, 11 octombrie. Drumul lung nu l-a făcut să renunțe la speranța că va începe o nouă etapă a vieții sale.
Realitatea s-a dovedit însă complet diferită de ceea ce își imaginase.
Ajuns în oraș, bărbatul a început să o caute pe presupusa iubită. Avea la el mai multe fotografii ale femeii și le-a arătat trecătorilor, întrebându-i dacă o cunosc sau dacă o pot ajuta să o găsească.
Nimeni nu a reușit să o identifice.
Pe măsură ce încercările sale eșuau, Edimar a început să înțeleagă că ar fi putut fi victima unei înșelătorii. Femeia care îi promisese o viață împreună nu putea fi găsită, iar identitatea prezentată pe rețelele sociale ridica tot mai multe semne de întrebare.
A descoperit că femeia de care se îndrăgostise ar fi fost creată cu inteligența artificială
Căutările din Belo Horizonte l-au condus la o concluzie dureroasă: potrivit relatării sale, imaginile femeii de care se îndrăgostise ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
Astfel, relația în care investise emoții și speranțe s-ar fi bazat pe o identitate fictivă. Promisiunile privind locuința și noul început nu s-au materializat, iar bărbatul s-a trezit singur într-un oraș străin.
Edimar a povestit că a încercat să afle dacă cineva o recunoaște pe femeia din fotografii, însă răspunsurile au fost negative.
După toate aceste încercări, a ajuns să se simtă înșelat și dezamăgit. Ceea ce pornise ca o călătorie în căutarea iubirii s-a transformat într-o experiență care i-a afectat atât încrederea, cât și situația financiară.
A rămas aproape fără bani după călătoria de 2.000 de kilometri
Consecințele nu au fost doar emoționale. Potrivit relatării prezentate, bărbatul și-a cheltuit întregul salariu pentru a ajunge la Belo Horizonte, astfel că, după descoperirea adevărului, a rămas cu foarte puțini bani pentru cheltuielile de zi cu zi.
Situația sa arată cât de mari pot fi pierderile atunci când promisiunile făcute în mediul online sunt acceptate fără verificări, mai ales în cazul persoanelor care caută sprijin emoțional sau își doresc să scape de singurătate.
Edimar a vorbit deschis despre impactul pe care izolarea îl poate avea asupra deciziilor unei persoane. Experiența sa l-a făcut să reflecteze asupra felului în care dorința de a avea pe cineva alături poate influența alegerile de viață.
Povestea brazilianului reprezintă și un avertisment pentru cei care dezvoltă relații pe internet: fotografiile pot fi manipulate sau generate artificial, iar o identitate aparent autentică nu garantează că persoana din spatele unui profil există în forma prezentată.