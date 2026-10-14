Pățania unui bărbat de 49 de ani: și-a cheltuit tot salariul pentru a-și întâlni femeia visurilor. A călătorit 2.000 de kilometri, dar a descoperit un adevăr dureros

Publicat 14 oct. 2026, 21:13 Actualizat 14 oct. 2026, 21:49

Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Brazilia a cheltuit toți banii câștigați la muncă pentru a călători aproximativ 2.000 de kilometri, convins că urmează să înceapă o nouă viață alături de femeia de care se îndrăgostise pe internet. După 36 de ore petrecute în autocar, speranțele sale s-au năruit: femeia pe care voia să o întâlnească nu exista în realitate, iar imaginile care îl cuceriseră ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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