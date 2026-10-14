De ce sunt puse bile de beton pe trotuare? Nu sunt simple decorațiuni! Rolul important pe care puțini oameni îl cunosc

Sferele din beton pe care le vedem pe trotuare, la colțurile străzilor sau în fața unor clădiri pot părea simple elemente decorative. În realitate, acestea au mai multe roluri practice, iar unul dintre cele mai importante este împiedicarea accesului mașinilor în spațiile destinate pietonilor. De asemenea, pot fi folosite pentru protejarea rampelor de acces, a unor zone verzi și a infrastructurii urbane, potrivit publicației sârbe Blic.
De ce sunt amplasate sfere din beton pe trotuare
Principalul motiv pentru care sunt montate aceste sfere este prevenirea parcării neregulamentare. Datorită greutății și dimensiunilor lor, bilele din beton împiedică autoturismele să urce pe trotuare și să ocupe spațiile destinate circulației pietonilor. Ele sunt întâlnite mai ales în zonele aglomerate, la intersecții sau în locurile unde șoferii obișnuiesc să își lase mașinile în apropierea clădirilor.
Spre deosebire de indicatoarele rutiere sau de marcajele de pe carosabil, sferele din beton reprezintă obstacole fizice, care nu pot fi ignorate la fel de ușor. Acestea delimitează spațiile în care pot circula mașinile și contribuie la păstrarea trotuarelor libere. În România, autoritățile folosesc și stâlpișori pentru a împiedica parcarea mașinilor pe trotuare, o soluție care urmărește același obiectiv.
Amplasarea acestor elemente este importantă mai ales în locurile unde trotuarele sunt înguste sau unde mașinile parcate neregulamentar îi obligă pe oameni să coboare pe carosabil. Atunci când sunt poziționate corespunzător, sferele din beton ajută la organizarea spațiului public și reduc posibilitatea ca șoferii să blocheze zonele destinate pietonilor.
Sferele din beton ajută la protejarea pietonilor și a persoanelor cu dizabilități
Pe lângă prevenirea parcării neregulamentare, sferele din beton pot contribui la siguranța pietonilor. Amplasate la marginea trotuarelor sau în apropierea unor clădiri, acestea formează o barieră fizică între spațiul destinat oamenilor și cel folosit de autoturisme. În acest fel, pot limita accesul accidental al vehiculelor în anumite zone pietonale.
Un alt rol important este protejarea rampelor destinate persoanelor cu mobilitate redusă. În multe orașe, aceste rampe sunt blocate de șoferii care parchează prea aproape de intrările în clădiri sau de borduri. Montarea unor sfere din beton în locurile potrivite poate împiedica staționarea mașinilor și poate menține liber accesul pentru persoanele care folosesc scaune rulante.
Totuși, poziționarea lor trebuie făcută cu atenție, astfel încât să nu devină chiar ele un obstacol pentru pietoni. Sferele trebuie să permită deplasarea persoanelor cu dizabilități, a părinților cu cărucioare pentru copii și a celor care au dificultăți de mers. Prin urmare, utilitatea lor depinde nu doar de materialul din care sunt realizate, ci și de locul în care sunt instalate.
Ce alte roluri au bilele din beton amplasate în orașe
Sferele din beton nu sunt folosite exclusiv pentru a împiedica parcarea mașinilor. Acestea pot contribui și la protejarea infrastructurii urbane, în special în zonele unde circulația vehiculelor ar putea provoca deteriorări. De exemplu, pot fi montate pentru a limita accesul autoturismelor pe suprafețe sub care se află conducte, cabluri sau alte instalații.
De asemenea, bilele din beton pot fi amplasate în apropierea copacilor și a spațiilor verzi, pentru a împiedica mașinile să treacă peste aceste zone. În acest fel, pot contribui la protejarea solului și a rădăcinilor, care ar putea fi afectate de greutatea vehiculelor. Astfel de elemente sunt întâlnite inclusiv în curți, în parcări sau în apropierea unor alei.
Un alt scop este delimitarea proprietăților private de domeniul public. Sferele pot fi instalate la intrările în curți, în fața unor garaje sau în apropierea clădirilor unde accesul autoturismelor trebuie restricționat. Ele ajută la marcarea limitelor dintre spații și pot împiedica pătrunderea neautorizată a mașinilor în anumite zone.
De ce sunt sferele realizate din beton și nu din alte materiale
Betonul este ales în primul rând pentru rezistența sa și pentru faptul că poate fi folosit mult timp în exterior. Sferele realizate din acest material suportă ploaia, zăpada, soarele și schimbările de temperatură, fără să necesite lucrări frecvente de întreținere. În plus, costurile de realizare sunt relativ reduse în comparație cu alte soluții de delimitare a spațiilor publice.
Greutatea este o altă caracteristică importantă. Spre deosebire de barierele din plastic sau de alte elemente ușoare, bilele din beton sunt dificil de mutat sau de îndepărtat. Tocmai de aceea, acestea sunt potrivite pentru zonele în care autoritățile vor să restricționeze permanent accesul vehiculelor, fără să fie necesară instalarea unor sisteme complicate.
Forma rotundă le permite să fie integrate și în amenajarea spațiilor urbane, fără să arate ca niște bariere obișnuite. Astfel, sferele din beton îmbină aspectul decorativ cu utilitatea practică. Deși trecătorii le pot considera simple ornamente, acestea îndeplinesc mai multe funcții importante, de la prevenirea parcării neregulamentare până la protejarea unor zone destinate pietonilor.