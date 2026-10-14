De ce sunt puse bile de beton pe trotuare? Nu sunt simple decorațiuni! Rolul important pe care puțini oameni îl cunosc

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 10:55

Sferele din beton pe care le vedem pe trotuare, la colțurile străzilor sau în fața unor clădiri pot părea simple elemente decorative. În realitate, acestea au mai multe roluri practice, iar unul dintre cele mai importante este împiedicarea accesului mașinilor în spațiile destinate pietonilor. De asemenea, pot fi folosite pentru protejarea rampelor de acces, a unor zone verzi și a infrastructurii urbane, potrivit publicației sârbe Blic.

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