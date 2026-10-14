Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva 2026. Cuvintele pe care credincioșii le rostesc pentru sănătate și ocrotire

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 08:50

Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, este sărbătorită în fiecare an pe 14 octombrie. În această zi, credincioșii îi cer ajutorul prin rugăciune, mai ales atunci când trec prin probleme de sănătate, necazuri sau momente dificile. Una dintre rugăciunile închinate Sfintei Parascheva este rostită pentru sănătate, iertarea păcatelor și ocrotirea celor dragi. Aceasta poate fi citită atât în biserică, cât și acasă, în momentele de liniște.

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