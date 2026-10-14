Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva 2026. Cuvintele pe care credincioșii le rostesc pentru sănătate și ocrotire

Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, este sărbătorită în fiecare an pe 14 octombrie. În această zi, credincioșii îi cer ajutorul prin rugăciune, mai ales atunci când trec prin probleme de sănătate, necazuri sau momente dificile. Una dintre rugăciunile închinate Sfintei Parascheva este rostită pentru sănătate, iertarea păcatelor și ocrotirea celor dragi. Aceasta poate fi citită atât în biserică, cât și acasă, în momentele de liniște.
Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026
Sfânta Parascheva ocupă un loc important în credința ortodoxă, fiind cinstită de oamenii care caută alinare și sprijin sufletesc. În fiecare an, mii de credincioși vin la Iași pentru a se închina la moaștele sale și pentru a se ruga pentru sănătatea lor și a celor apropiați.
Cu ocazia pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva, care se desfășoară în perioada 8-15 octombrie 2026, credincioșii au posibilitatea să se închine la racla cu sfintele moaște. Cei care nu pot ajunge la Iași se pot ruga și acasă, în orice moment în care simt nevoia de liniște și apropiere de Dumnezeu.
Rugăciunea către Sfânta Cuvioasă Parascheva, publicată de Doxologia.ro, vorbește despre iertare, milostivire și speranța că oamenii pot primi puterea de a trece peste încercările vieții.
Rugăciunea către Sfânta Cuvioasă Parascheva:
„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim.
Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.
Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin.”
Sursa: Doxologia.ro
Ce semnificație are rugăciunea către Sfânta Parascheva
Rugăciunea către Sfânta Cuvioasă Parascheva este o exprimare a credinței și a speranței în ajutorul lui Dumnezeu. Prin cuvintele sale, credincioșii își recunosc greșelile, cer iertare și se roagă pentru sănătate și ocrotire.
Unul dintre mesajele importante ale rugăciunii este smerenia. Cel care se roagă recunoaște că nu este lipsit de greșeli și cere mila lui Dumnezeu, fără să considere că aceasta i se cuvine.
Totodată, rugăciunea exprimă dorința oamenilor de a primi puterea necesară pentru a depăși perioadele grele. Fie că este vorba despre boală, probleme în familie sau alte necazuri, credincioșii caută prin rugăciune liniște sufletească și încurajare.
Sfânta Parascheva este invocată ca mijlocitoare în rugăciunea către Dumnezeu, iar credincioșii îi cer să îi sprijine în încercările prin care trec.
Când se citește rugăciunea către Sfânta Parascheva
Rugăciunea poate fi rostită în ziua de 14 octombrie, când Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, dar și în oricare altă zi a anului. Credincioșii o pot citi dimineața, seara sau atunci când simt nevoia de sprijin sufletesc. Nu este obligatoriu să se afle într-o biserică pentru a se ruga, deoarece rugăciunea poate fi rostită și acasă.
În tradiția ortodoxă, importantă este credința cu care sunt rostite cuvintele, nu repetarea lor de un anumit număr de ori. Rugăciunea nu reprezintă o garanție a vindecării, ci o modalitate prin care credincioșii își exprimă nădejdea și cer ajutorul lui Dumnezeu. La Iași, sărbătoarea Sfintei Parascheva este marcată și în acest an printr-un pelerinaj care a început pe 8 octombrie și continuă până joi, 15 octombrie. Credincioși din întreaga țară vin să se închine la sfintele moaște și să se roage pentru sănătate, pace și ajutor în momentele dificile.