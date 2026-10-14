Cum speli și depozitezi corect hainele cu puf: 5 recomandări de care să ții cont

O geacă pufoasă, o vestă matlasată sau un palton cu umplutură groasă îți țin de cald în zilele reci, dar au nevoie de grijă. Aerul dintre fulgi sau dintre fibrele sintetice păstrează căldura, iar dacă speli haina prea agresiv sau o ții comprimată luni întregi, umplutura se adună, iar haina își pierde forma. Vestea bună? Nu ai nevoie de metode complicate, ci doar de câteva reguli simple și de puțină răbdare la uscare.
1. Citește eticheta și pregătește haina pentru spălare
Începe mereu cu eticheta din interior. Acolo găsești temperatura maximă a apei, recomandarea pentru uscător și compoziția umpluturii. Puful natural și umplutura sintetică pot arăta la fel la exterior, dar se comportă diferit la apă și la căldură: puful are nevoie de o clătire foarte bună și de uscare completă, iar fibrele sintetice se usucă mai repede, dar nu suportă temperaturile mari.
Când îți alegi un model nou din gama de geci de iarnă damă, citește în descrierea produsului tipul umpluturii și instrucțiunile de întreținere, ca să știi de la început cum o vei îngriji.
Înainte să pui geaca în mașina de spălat:
golește buzunarele;
închide fermoarele, capsele și benzile cu arici;
detașează gluga sau gulerul, dacă se pot scoate;
întoarce geaca pe dos, ca să protejezi materialul exterior.
O pată mică pe mânecă nu cere neapărat o spălare completă. Curăț-o local, cu o lavetă moale și puțin detergent delicat, și vei spăla haina mai rar.
2. Alege detergentul potrivit și renunță la balsam
Folosește un detergent lichid pentru haine delicate sau unul special pentru articolele cu puf și respectă doza de pe ambalaj. O cantitate mai mare nu curăță mai bine, ci lasă reziduuri care îngreunează umplutura. Un detergent special pentru puf curăță delicat și ajută fulgii să-și păstreze elasticitatea naturală.
Evită detergentul pudră, înălbitorul și balsamul de rufe. Balsamul acoperă fibrele și poate strica finisajul care respinge apa de pe unele geci. Pentru o pată mai încăpățânată, testează întâi soluția pe interiorul tivului și tamponează ușor, fără să freci.
3. Spală la program delicat, cu tamburul aproape gol
Spală geaca singură sau cu un articol foarte ușor, ca apa să circule bine și detergentul să se clătească uniform. Dacă umpli tamburul cu prosoape sau blugi, materialul se poate freca prea mult, iar umplutura se poate deplasa.
Alege programul pentru rufe delicate, jachete sau puf, dacă mașina ta are unul. De obicei, 30°C este o temperatură potrivită, dar eticheta rămâne reperul principal. Setează o centrifugare redusă, de 600–800 de rotații pe minut, și adaugă o clătire în plus, mai ales pentru puful natural. La final, scoate geaca imediat din mașină.
Dacă eticheta recomandă spălarea de mână, scufundă haina într-o cadă cu apă călduță și detergent lichid, apas-o ușor și evită să o răsucești sau să o storci.
4. Usucă haina complet și redă-i volumul
Uscarea durează cel mai mult. Exteriorul poate părea uscat după câteva ore, dar interiorul rămâne umed, iar o geacă pusă prea devreme în dulap poate face cocoloașe și poate căpăta un miros neplăcut.
Dacă eticheta permite folosirea uscătorului, alege o temperatură joasă și cicluri scurte, cu două-trei bile pentru uscător sau mingi de tenis curate. Ele lovesc ușor compartimentele și ajută fulgii să se separe. Între cicluri, scutură geaca și verifică umerii, spatele și tivul, până când haina devine ușoară și pufoasă.
Fără uscător, întinde geaca pe o suprafață plană, într-o cameră aerisită, departe de calorifer și de soarele puternic. Întoarce-o la câteva ore și masează ușor zonele în care umplutura s-a adunat. Procesul poate dura de la o zi la trei zile, așa că ai răbdare.
5. Depozitează haina aerisit și repară la timp micile probleme
La final de sezon, depozitează geaca doar curată și complet uscată, pentru că petele vechi se curăță mai greu. Păstreaz-o pe un umeraș lat, într-un loc uscat și aerisit, eventual într-o husă textilă largă. Evită pungile vidate și sacii de compresie, pentru că presiunea constantă reduce volumul umpluturii. Iar în timpul sezonului, aerisește geaca după zilele aglomerate și verifică din când în când fermoarele, capsele și cusăturile.
Dacă vezi un fulg ieșit printr-o cusătură, nu-l smulge, ci împinge-l ușor înapoi. O gaură mică o poți acoperi cu un petic autoadeziv pentru textile, iar rupturile mari sau fermoarele defecte merită duse la un atelier.
Respectă eticheta, tratează repede petele și lasă haina să se usuce fără grabă. Astfel îți vei păstra geaca preferată pufoasă și gata de purtat și în sezonul următor. Descoperă colecția completă și adaugă în coș piesa preferată pentru iarna aceasta!