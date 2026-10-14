Cum speli și depozitezi corect hainele cu puf: 5 recomandări de care să ții cont

Scris de Catalina Anghel Publicat: 14 oct. 2026, 09:12

O geacă pufoasă, o vestă matlasată sau un palton cu umplutură groasă îți țin de cald în zilele reci, dar au nevoie de grijă. Aerul dintre fulgi sau dintre fibrele sintetice păstrează căldura, iar dacă speli haina prea agresiv sau o ții comprimată luni întregi, umplutura se adună, iar haina își pierde forma. Vestea bună? Nu ai nevoie de metode complicate, ci doar de câteva reguli simple și de puțină răbdare la uscare.

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