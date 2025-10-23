Cum se fac castanele la cuptor

Înainte de a pune castanele la copt, spală-le bine în două ape, după care se șterg foarte bine. Pentru a le spăla, lasă-le câte 5-6 minute în apă caldă și agită-le pentru a se umezi pe toate părțile. Scurge prima apă și adaugă alta. Le agiți din nou cu mâna, după care le scurgi și le ștergi bine.

Pregătește o tavă de cuptor în care pui 250 ml de apă. Cu un cuțit cu lama ascuțită crestează castanele pe o parte, creând în coajă un X până la miez. Adaugă castanele în tava cu apă și lasă-le la înmuiat timp de 15 minute. În acest interval de timp, pornește cuptorul la 200 de grade Celsius.

Apoi, coace castanele pentru aproximativ 30 de minute, la 200 de grade Celsius. Când observi că se evaporă apa din tavă, întoarce castanele pe partea cealaltă pentru a nu se arde.

După ce ai preparat castane la cuptor, șterge-le cu un ștergar de bucătărie pentru a-și desface coaja. Apoi, se lasă să se răcească și se pot consuma ca atare sau presărate cu sare.