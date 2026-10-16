Cum prepari cel mai bun pește pane. Ingredientul care te ajută să obții o crustă aurie și crocantă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 22:43

Peștele pane este una dintre cele mai simple și gustoase alegeri pentru o masă în familie. Cu un exterior rumenit și crocant și un interior fraged, preparatul poate fi servit alături de cartofi, salate proaspete sau sosuri aromate. Secretul unei cruste reușite stă în modul de pregătire a peștelui, dar și în combinația de ou, muștar, usturoi și pesmet panko.

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