Test de logică: ai amețit încercând să rezolvi această problemă de matematică? Puțini observă regula din spatele calculelor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 16:18

O provocare matematică aparent complicată le pune la încercare răbdarea și atenția celor care încearcă să o rezolve. La prima vedere, operațiile par să nu respecte regulile obișnuite ale aritmeticii, însă secretul se ascunde într-un tipar pe care trebuie să îl identifici înainte de a calcula rezultatul final.

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