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Gabriela Amza, show de senzație la Vocea României. Jurnalista Realitatea Plus a reușit să întoarcă scaunele tuturor juraților

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Scris deRealitatea.NET
Publicat16 oct. 2026, 23:00
Actualizat16 oct. 2026, 23:02
SursăRealitatea PLUS

Gabriela Amza, prezentatoarea rubricii Meteo de la Realitatea PLUS, a făcut senzație pe scena emisiunii Vocea României, unde a întors scaunele tuturor juraților cu interpretarea piesei „Choke Me”, cu care Alexandra Căpitănescu a reprezentat România la Eurovision, impresionând atât publicul, cât și vedetele show-ului.

Gabriela Amza, show de senzație cu melodia „Choke Me”

Prezentatoarea rubricii Meteo de la Realitatea PLUS a făcut furori pe scena emisiunii Vocea României. Gabriela Amza a interpretat piesa „Choke Me”, cu care Alexandra Căpitănescu a reprezentat România la Eurovision, reușind să uimească atât publicul, cât și jurații.

Momentul său artistic a întors toate cele patru scaune ale antrenorilor, impresionându-i pe Irina Rimes, Theo Rose, Horia Brenciu, Tudor Chirilă și Smiley.

La final, Gabriela Amza a ales să continue competiția în echipa formată din Theo Rose și Horia Brenciu, urmând să lupte mai departe pentru un loc în etapele următoare ale concursului Vocea României.

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