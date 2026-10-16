Gabriela Amza, show de senzație la Vocea României. Jurnalista Realitatea Plus a reușit să întoarcă scaunele tuturor juraților

Publicat 16 oct. 2026, 23:00 Actualizat 16 oct. 2026, 23:02 Sursă Realitatea PLUS

Gabriela Amza, prezentatoarea rubricii Meteo de la Realitatea PLUS, a făcut senzație pe scena emisiunii Vocea României, unde a întors scaunele tuturor juraților cu interpretarea piesei „Choke Me”, cu care Alexandra Căpitănescu a reprezentat România la Eurovision, impresionând atât publicul, cât și vedetele show-ului.

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