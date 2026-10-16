Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Gabriela Amza, show de senzație la Vocea României. Jurnalista Realitatea Plus a reușit să întoarcă scaunele tuturor juraților
Publicat16 oct. 2026, 23:00
Actualizat16 oct. 2026, 23:02
SursăRealitatea PLUS
Gabriela Amza, prezentatoarea rubricii Meteo de la Realitatea PLUS, a făcut senzație pe scena emisiunii Vocea României, unde a întors scaunele tuturor juraților cu interpretarea piesei „Choke Me”, cu care Alexandra Căpitănescu a reprezentat România la Eurovision, impresionând atât publicul, cât și vedetele show-ului.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News