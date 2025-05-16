Piedone a obținut daune morale de 100.000 de euro după achitarea în dosarul tragediei din clubul Colectiv

Publicat 16 mai 2025, 10:53 Actualizat 16 mai 2025, 10:54

Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a câștigat procesul intentat statului român pentru perioada petrecută în detenție în dosarul Colectiv. Pentru aceasta, Tribunalul București a decis, printr-o hotărâre pronunțată pe 15 mai, că fostul edil trebuie să primească 100.000 de euro cu titlu de daune morale, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății.

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