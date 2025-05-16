Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Piedone a obținut daune morale de 100.000 de euro după achitarea în dosarul tragediei din clubul Colectiv
După tragedia din clubul Colectiv, fostul edil de la 5 a demisionat
Publicat16 mai 2025, 10:53
Actualizat16 mai 2025, 10:54
Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a câștigat procesul intentat statului român pentru perioada petrecută în detenție în dosarul Colectiv. Pentru aceasta, Tribunalul București a decis, printr-o hotărâre pronunțată pe 15 mai, că fostul edil trebuie să primească 100.000 de euro cu titlu de daune morale, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății.
Citește și
- 14:42Marius Isăilă, fostul senator PSD care a vrut să îi dea 1 milion de euro mită lui Moșteanu, judecat
- 13:59Bărbat din Capitală, arestat pentru trafic de persoane: a exploatat sexual o tânără timp de 10 ani
- 13:40Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat. Fostul primar din Baia Mare a fost condamnat pentru luare de mită
- 13:36Dan Barna, audiat la DNA în scandalul vaccinurilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News