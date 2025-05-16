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Justitie· 2 min citire

Piedone a obținut daune morale de 100.000 de euro după achitarea în dosarul tragediei din clubul Colectiv

După tragedia din clubul Colectiv, fostul edil de la 5 a demisionat

După tragedia din clubul Colectiv, fostul edil de la 5 a demisionat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 mai 2025, 10:53
Actualizat16 mai 2025, 10:54

Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a câștigat procesul intentat statului român pentru perioada petrecută în detenție în dosarul Colectiv. Pentru aceasta, Tribunalul București a decis, printr-o hotărâre pronunțată pe 15 mai, că fostul edil trebuie să primească 100.000 de euro cu titlu de daune morale, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății.

Pe lângă această sumă, instanța a mai obligat statul să achite 290.285,50 lei reprezentând daune materiale (salarii), precum și dobânda legală aferentă ambelor sume, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii și până la achitarea efectivă. Reclamantul a anunțat că va solicita cheltuielile de judecată într-un demers separat.

Solutia pe scurt: „Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor, la plata către reclamant a sumei de 100.000 euro cu titlu de daune morale, în lei la cursul BNR din ziua plăţii, a sumei de 290.285,50 lei cu titlu de daune materiale, precum şi la plata dobânzii legale aferentă acestor sume, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la data achitării efective. Ia act de faptul că reclamantul va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin grefă, azi, 15.05.2025.”

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicareși relua funcția de primar.

În prezent, Piedone este președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

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