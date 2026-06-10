Zelenski a reafirmat apelul pentru aderarea Ucrainei la NATO la summit-ul din Estonia

Sursă: realitatea.net

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a făcut un nou apel pentru aderarea țării la NATO, în cadrul summitului nordic-baltic desfășurat la Tallinn. Liderii regionali și-au reafirmat, la rândul lor, sprijinul pentru aspirațiile euro-atlantice ale Kievului.

Zelenski a declarat într-o conferință de presă comună cu Alar Karis, președintele Estoniei, că Europa are nevoie de o Ucraină capabilă să se apere, subliniind că integrarea în Alianța Nord-Atlantică rămâne un obiectiv strategic ireversibil pentru Kiev. Karis și-a exprimat, la rândul său, susținerea pentru viitoarea aderare a Ucrainei la NATO.

Liderii statelor nordice și baltice au adoptat o declarație comună prin care reafirmă sprijinul pentru obiectivele euro-atlantice ale Kievului. Totodată, Zelenski le-a cerut partenerilor occidentali să mențină eforturile diplomatice, să continue asistența militară și financiară și să avanseze deschiderea tuturor capitolelor de negociere necesare aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Summitul are loc într-un context în care Kievul caută garanții suplimentare de securitate și o integrare mai profundă în structurile occidentale, pe fondul războiului declanșat de Rusia.

Statele nordice și baltice se numără printre cei mai vocali susținători ai Ucrainei, pledând constant pentru menținerea ajutorului acordat Kievului și intensificarea presiunilor asupra Moscovei.