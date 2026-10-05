UE pune încă 130 de milioane de euro pentru combaterea dronelor. Banii merg către securizarea frontierelor

Comisia Europeană suplimentează fondurile destinate protejării frontierelor externe și combaterii utilizării neautorizate sau ostile a dronelor. Executivul comunitar a alocat încă 130 de milioane de euro prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize (IMFV), pentru dezvoltarea capabilităților de contracarare a dronelor în Uniunea Europeană.
Decizia fusese anunțată în cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din 1 octombrie și face parte dintr-un demers mai amplu al UE pentru consolidarea supravegherii frontierelor și îmbunătățirea modului în care autoritățile răspund noilor amenințări la adresa securității.
Peste jumătate de miliard de euro pentru supraveghere și sisteme antidrone
Cei 130 de milioane de euro vor permite statelor membre să își îmbunătățească monitorizarea și capacitatea de a identifica ceea ce se întâmplă în apropierea frontierelor. Finanțarea este destinată inclusiv protejării mai eficiente a frontierelor externe și gestionării riscurilor generate de activitatea neautorizată sau ostilă a dronelor.
Banii fac parte din strategia Comisiei Europene de a pune la dispoziția autorităților naționale tehnologii moderne pentru consolidarea frontierelor externe și creșterea securității interne.
Noua alocare vine peste 250 de milioane de euro anunțate în decembrie 2025 și alte 169 de milioane de euro puse la dispoziție la începutul acestui an.
Fondurile suplimentare finanțează drone de supraveghere și echipamente asociate, destinate Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX), precum și statelor membre.
Prin cumularea acestor finanțări, suma disponibilă în cadrul fondurilor pentru afaceri interne pentru tehnologia de supraveghere și sistemele antidrone depășește jumătate de miliard de euro.
UE pregătește un răspuns la amenințările dronelor
Comisia Europeană a lansat în februarie Planul de acțiune al UE privind securitatea în materie de drone și soluții antidrone.
Planul urmărește protejarea spațiului aerian și a infrastructurilor critice în fața amenințărilor reprezentate de dronele ostile. Printre măsurile prevăzute se numără și crearea unui Centru de excelență destinat sprijinirii inovării în domeniul sistemelor antidrone.
Noua finanțare completează și banii disponibili pentru statele membre prin Fondul european de apărare, destinați dezvoltării unor tehnologii avansate pentru drone și sisteme de contracarare a acestora.
În plus, prin programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), statele membre s-au angajat să achiziționeze în comun drone și sisteme antidrone.
Comisarul european avertizează asupra utilizării dronelor de către infractori
Comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, a subliniat că dronele pot avea un rol important în activitățile de securitate.
Acestea pot fi folosite pentru protejarea frontierelor și a infrastructurilor critice, pentru securizarea unor evenimente și pentru sprijinirea operațiunilor de căutare a persoanelor dispărute.
În același timp, oficialul european atrage atenția asupra riscurilor atunci când dronele sunt utilizate în mod abuziv.
„Dronele prezintă o oportunitate. Ele ne securizează frontierele și infrastructura critică, protejează evenimente și asistă în căutarea persoanelor dispărute. Dar ele prezintă de asemenea un pericol atunci când infractorii le utilizează inadecvat, iar această amenințarea crește dincolo de granițele naționale”, a avertizat Brunner, potrivit agenției de știri germane dpa.