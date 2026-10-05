UE pune încă 130 de milioane de euro pentru combaterea dronelor. Banii merg către securizarea frontierelor

Publicat 5 oct. 2026, 17:57 Sursă Agerpres

Comisia Europeană suplimentează fondurile destinate protejării frontierelor externe și combaterii utilizării neautorizate sau ostile a dronelor. Executivul comunitar a alocat încă 130 de milioane de euro prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize (IMFV), pentru dezvoltarea capabilităților de contracarare a dronelor în Uniunea Europeană.

Distribuie articolul