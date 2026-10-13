SUA ar fi amenințat că își va reduce sprijinul militar și logistic acordat Ucrainei pentru a proteja rafinăriile rusești - surse

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 13 oct. 2026, 08:35

Administrația americană Donald Trump ar fi exercitat presiuni directe asupra conducerii militare și politice a Ucrainei pentru a împiedica atacurile asupra rafinăriilor rusești, potrivit unor oficiali ucraineni citați de publicația The Kyiv Independent. Oficiali americani ar fi transmis că Statele Unite ar putea suspenda schimbul de informații militare și accesul la programul prin care Ucraina primește armament american, finanțat în mare parte de statele NATO. Informațiile se bazează pe declarațiile unor oficiali ucraineni și nu au fost confirmate public de Washington.

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