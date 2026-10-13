SUA ar fi amenințat că își va reduce sprijinul militar și logistic acordat Ucrainei pentru a proteja rafinăriile rusești - surse

Administrația americană Donald Trump ar fi exercitat presiuni directe asupra conducerii militare și politice a Ucrainei pentru a împiedica atacurile asupra rafinăriilor rusești, potrivit unor oficiali ucraineni citați de publicația The Kyiv Independent. Oficiali americani ar fi transmis că Statele Unite ar putea suspenda schimbul de informații militare și accesul la programul prin care Ucraina primește armament american, finanțat în mare parte de statele NATO. Informațiile se bazează pe declarațiile unor oficiali ucraineni și nu au fost confirmate public de Washington.
Sursele susțin că Washingtonul a avertizat Kievul că va fi tras la răspundere dacă infrastructura energetică a Rusiei va fi lovită în perioada armistițiului energetic anunțat recent, mai scrie Kyiv Independent.
Inițial, publicația de la Kiev a scris că adjunctul șefului Biroului Prezidențial, Pavlo Palisa, a confirmat informațiile pentru Financial Times, însă ulteriro acesta a negat public că ar fi confirmat aceste informații publicației. Tot sursele au indicat faptul că Mihailo Drapatîi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, ar fi primit apeluri din partea americană.
Dezvăluirile au apărut la 48 de ore după ce președintele Donald Trump a anunțat unilateral un presupus armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Mai mulți oficiali de rang înalt de la Kiev au declarat că nu au fost informați în avans despre această inițiativă.
Ulterior, președintele Volodimir Zelenski a declarat că țara sa este dispusă să respecte un armistițiu energetic, dar numai dacă și Rusia procedează la fel. Liderul ucrainean a subliniat că țara sa nu dispune de rezerve importante de petrol și nici de o infrastructură semnificativă de rafinare, în condițiile în care singura rafinărie importantă a fost grav avariată în urma atacurilor rusești.
În paralel, Rusia și-a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Una dintre ținte a fost o centrală termoelectrică din Harkov, lovită la doar câteva ore după anunțul privind încetarea reciprocă a atacurilor asupra sectorului energetic.
Moscova nu a confirmat oficial existența unui astfel de acord. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat să comenteze informațiile privind armistițiul energetic, limitându-se să declare că Rusia este pregătită să facă „tot posibilul” pentru obținerea unei păci pe termen lung