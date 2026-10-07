Spania fierbe. A murit pensionara scoasă forțat din casa în care a locuit 70 de ani. Cazul a dus la alegeri anticipate
Foto: Profimedia
Maricarmen Abascal, femeia de 87 de ani a cărei evacuare din locuința în care trăise mai bine de șapte decenii a declanșat un val de proteste în Spania, a murit miercuri, 7 octombrie.
Anunțul a fost făcut de Sindicatul Chiriașilor din Madrid. Cazul ei a devenit simbolul crizei locuințelor din țară.
Maricarmen a fost evacuată pe 23 septembrie din apartamentul din cartierul Retiro, unde locuia din 1956. A fost scoasă din locuință pe targă, în timp ce sute de oameni se adunaseră în fața imobilului pentru a încerca să împiedice evacuarea. Imaginile au provocat indignare în toată Spania și au alimentat protestele împotriva costurilor tot mai mari ale locuințelor și chiriilor, scrie Euronews Spania.
Maricarmen a murit la două săptămâni după evacuare
Sindicatul Chiriașilor din Madrid a anunțat că Maricarmen a murit în spital, la două săptămâni după ce fusese scoasă din casa în care își petrecuse cea mai mare parte a vieții.
„Regretăm să anunțăm că Maricarmen a decedat astăzi. (...) E un moment de cotitură în istoria acestei țări”, a transmis Sindicatul Chiriașilor din Madrid.
Pensionara fusese internată după evacuare, iar starea sa de sănătate era considerată delicată. Din spital, ea a reușit însă să transmită mesaje către cei care protestau în sprijinul ei și să îi îndemne să continue lupta pentru drepturile chiriașilor. Euronews relatează că, într-unul dintre ultimele sale mesaje, Maricarmen le-a transmis protestatarilor să „lupte”.
Presa spaniolă spune că până în prezent nu a fost anunțată oficial o cauză medicală precisă.
A locuit în aceeași casă din 1956
Maricarmen se mutase în apartamentul din Madrid împreună cu părinții săi, iar contractul de închiriere fusese semnat de tatăl ei în 1956. După moartea acestuia, contractul a trecut la mama sa, care a continuat să locuiască acolo împreună cu fiica până în 2005. De atunci, Maricarmen a rămas singură în locuință.
Problemele au început cu mai mulți ani înaintea evacuării. Potrivit presei spaniole, primul ordin de evacuare a apărut în urmă cu aproximativ șapte ani, iar lupta pentru păstrarea locuinței s-a întins pe o perioadă îndelungată.
În 2018, imobilul a fost cumpărat de o companie imobiliară, iar ulterior au început demersurile pentru modificarea condițiilor de închiriere. În cazul prezentat de sindicatul chiriașilor, chiria lui Maricarmen a crescut cu 275%, până la 2.650 de euro pe lună, sumă pe care pensionara nu și-a mai putut permite.
După mai multe încercări amânate, evacuarea a fost pusă în aplicare pe 23 septembrie. Poliția a intervenit pentru a îndepărta persoanele care încercau să împiedice executarea ordinului, iar Maricarmen a fost scoasă din apartament pe targă și transportată la spital.
Protestele s-au extins în toată Spania
Imaginile cu femeia de 87 de ani scoasă din casa în care locuise 70 de ani au devenit rapid simbolul unei crize mult mai ample.
În zilele care au urmat, protestele pentru dreptul la locuință s-au extins în numeroase orașe spaniole. În Madrid, activiștii au instalat o tabără de protest în Puerta del Sol, unde au fost ridicate sute de corturi. Potrivit The Guardian, tabăra a ajuns să numere peste 1.200 de corturi și să funcționeze ca un mic oraș.
Protestele au izbucnit pe fondul creșterii puternice a costurilor locuințelor și al dificultăților tot mai mari întâmpinate de chiriași. Manifestațiile s-au răspândit în peste 50 de orașe, inclusiv Barcelona, Valencia, Sevilla și Málaga.
Cu câteva ore înaintea unei manifestații, Maricarmen transmisese un mesaj prin care îi îndemna pe spanioli să se alăture acestei „lupte”, potrivit El País.
A venit un acord pentru întoarcerea acasă, dar prea târziu
După ce a ajuns în spital, presiunea publică a crescut, iar negocierile purtate cu autoritățile au dus la un acord care i-ar fi permis lui Maricarmen să se întoarcă în locuința sa.
Ea nu a mai apucat însă să revină acasă.
„Deși s-a ajuns la un acord istoric care i-ar fi permis să se întoarcă în casa sa, această soluție a venit prea târziu. O situație care ar fi putut fi evitată cu desăvârșire, după un proces chinuitor”, a precizat Uniunea Chiriașilor din Madrid.
Sindicatul a transmis, după moartea femeii, că lupta sa a lăsat o moștenire care depășește cazul personal al unei femei în vârstă. Organizația susține că evacuarea ei a devenit punctul de plecare pentru manifestații de amploare, campări în piețe și o mobilizare națională pentru dreptul la locuință.
Cazul Maricarmen a ajuns în centrul crizei politice
Presiunea străzii a ajuns rapid în Parlamentul spaniol. Guvernul condus de Pedro Sánchez a încercat să adopte măsuri de urgență pentru locuințe, inclusiv protecții suplimentare pentru chiriașii vulnerabili și măsuri împotriva evacuărilor și a creșterilor de chirii.
Două decrete privind locuințele au fost însă respinse de Congres. Partidul Popular, Vox și formațiunea catalană Junts au votat împotriva măsurilor, iar înfrângerea guvernului a accentuat presiunea politică asupra lui Sánchez.
După respingerea decretelor, zeci de mii de oameni au ieșit din nou în stradă, iar criza locuințelor a devenit una dintre principalele teme ale politicii spaniole.
Guvernul a aprobat ulterior un nou pachet de 21 de măsuri urgente pentru locuințe, inclusiv extinderea protecției împotriva evacuărilor pentru persoanele vulnerabile, reglementarea chiriilor sezoniere și un fond de 10 miliarde de euro pentru credite destinate cumpărării primei locuințe și pentru construcții. Măsurile trebuie însă să fie aprobate de legislativul interimar, după dizolvarea Parlamentului.
Spania merge la urne mai devreme decât era prevăzut
Criza politică a dus și la devansarea alegerilor generale. Premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate pentru 29 noiembrie 2026, deși scrutinul era prevăzut inițial pentru anul viitor.
Reuters notează că protestele declanșate de evacuarea lui Maricarmen, împreună cu respingerea de către Parlament a decretelor privind locuințele, au contribuit la decizia premierului de a convoca alegeri anticipate. Sánchez încearcă să transforme criza locuințelor într-o temă centrală a campaniei electorale.
În aceeași zi în care a fost anunțată moartea lui Maricarmen, sindicatele au anunțat și organizarea unei greve generale pentru locuințe pe 11 noiembrie. Astfel, povestea femeii care a fost scoasă pe targă din apartamentul în care locuise din 1956 continuă să se afle în centrul unei crize sociale și politice care a depășit cu mult granițele cartierului madrilen în care trăia.
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