Spania fierbe. A murit pensionara scoasă forțat din casa în care a locuit 70 de ani. Cazul a dus la alegeri anticipate

Publicat 7 oct. 2026, 23:58 Actualizat 8 oct. 2026, 00:04 Sursă El Pais

Maricarmen Abascal, femeia de 87 de ani a cărei evacuare din locuința în care trăise mai bine de șapte decenii a declanșat un val de proteste în Spania, a murit miercuri, 7 octombrie.

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