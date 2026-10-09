Scandal uriaș în New York după ce agenții ICE au deschis focul asupra unei mașini: un copil de 5 ani se afla pe bancheta din spate
Agenți ICE împușcături
Un bărbat de 28 de ani, originar din Republica Dominicană, a fost împușcat de agenții federali de imigrare (ICE), în timpul unei operațiuni desfășurate în New York. În mașina acestuia se afla și un copil de 5 ani, care a scăpat nevătămat. Incidentul a stârnit revoltă în rândul localnicilor, iar autoritățile cer explicații privind intervenția agenților federali.
Este primul incident armat în care sunt implicați agenți ICE în New York City de la începutul campaniei împotriva imigrației lansate de președintele Donald Trump, potrivit CNN. Deocamdată, autoritățile federale nu au explicat ce i-a determinat pe agenți să folosească armele.
Agenții ICE au deschis focul asupra unei mașini. Un copil de 5 ani se afla în interior
Incidentul a avut loc imediat după ora 16:00, când agenții ICE, din cadrul diviziei care se ocupă de arestarea și expulzarea imigranților fără documente, l-au întâlnit pe bărbatul de 28 de ani. În timpul intervenției, unul dintre agenți a tras spre mașina acestuia, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine, citată de CNN.
Pe bancheta din spate se afla un copil de numai 5 ani, care nu a fost rănit. Bărbatul a suferit o rană superficială la nivelul gâtului, iar medicii au stabilit că viața nu îi este pusă în pericol. Acesta a fost transportat la spital cu o mașină de poliție, fără ca oamenii legii să mai aștepte sosirea ambulanței.
Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a transmis că agenții i-au acordat imediat primul ajutor bărbatului rănit. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică până în prezent, iar împrejurările exacte în care s-a ajuns la folosirea armelor rămân neclare.
Ce spun autoritățile despre bărbatul împușcat de agenții ICE
Potrivit DHS, bărbatul ar avea legături cu gruparea Trinitarios și un trecut infracțional. Autoritățile americane susțin că acesta a fost condamnat anterior pentru furt calificat și a mai fost arestat pentru agresiune, jaf, posesie de droguri și de arme. În timpul intervenției au fost răniți și doi agenți federali, care au ajuns la un spital din apropiere. Unul dintre ei ar fi putut suferi răni într-un accident rutier, însă autoritățile nu au stabilit dacă acesta s-a produs în timpul încercării de arestare sau după incidentul armat.
Martorii au auzit cinci sau șase focuri de armă și oameni țipând
Persoanele aflate în apropierea locului unde s-au produs împușcăturile au povestit polițiștilor că au văzut un bărbat îmbrăcat într-o vestă galbenă de șantier, care ținea o armă în mână. Martorii au declarat că au auzit cinci sau șase focuri de armă, urmate de țipetele oamenilor.
Incidentul s-a produs în cartierul Marble Hill, aflat la nord de Manhattan. Poliția din New York (NYPD) a precizat că agenții săi nu au participat la operațiune, însă au intervenit ulterior pentru a controla mulțimea și pentru a gestiona probele de la fața locului.
La câteva ore după împușcături, în zonă au ajuns și agenți ai Serviciului de Investigații pentru Securitate Internă (HSI). Aceștia au preluat ancheta, în timp ce mai mulți protestatari au început să se adune în apropierea locului incidentului.
Un caz asemănător a avut loc pe 20 septembrie, în Austin, Texas, unde un agent ICE a deschis focul și a rănit un bărbat din Venezuela. Și atunci, autoritățile federale au intervenit pentru a cerceta împrejurările în care au fost folosite armele.
Operațiunile ICE, intensificate la cererea administrației Trump
Împușcăturile din New York au avut loc în aceeași săptămână în care conducerea ICE le-a cerut agenților să crească numărul arestărilor cu încă 1.000 de persoane pe zi. Directiva ar fi fost transmisă verbal, potrivit a două surse care cunosc decizia.
Măsura face parte din planul administrației Trump de a intensifica acțiunile împotriva imigrației ilegale. Totuși, modul în care sunt desfășurate operațiunile a provocat îngrijorări inclusiv în rândul unor republicani, care au ridicat semne de întrebare privind persoanele vizate de agenție.
Primarul New Yorkului cere oprirea operațiunilor ICE. Localnicii sunt revoltați
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reacționat după incident și a anunțat că l-a sunat pe Donald Trump. Acesta a precizat că îi va cere președintelui american să oprească operațiunile ICE din oraș. Cu toate acestea, până joi seara, cei doi nu reușiseră să vorbească, potrivit unui purtător de cuvânt al primarului.
„Gândurile noastre sunt alături de newyorkezul rănit şi de familia sa în această seară. Ne rugăm pentru însănătoşirea lui. Scoateţi ICE din cartierele noastre”, a spus Mamdani.
Și guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a cerut explicații autorităților federale. Aceasta a declarat că locuitorii sunt revoltați de incident și de modul în care acționează agenții ICE în timpul operațiunilor.
„Newyorkezii au fost martorii a prea multe acte de violenţă comise de o agenţie federală fără scrupule şi de agenţi neinstruiţi care acţionează în impunitate”, a declarat ea într-un comunicat. „Autorităţile federale trebuie să ofere răspunsuri şi trebuie să o facă imediat”, a adăugat.
În cadrul unei conferințe de presă organizate joi seara, liderii locali și membrii consiliului municipal au cerut ca Departamentul pentru Securitate Internă să publice toate imaginile surprinse de camerele corporale ale agenților. Totodată, aceștia au solicitat procurorului general al statului New York să deschidă o anchetă independentă pentru a stabili ce s-a întâmplat în timpul intervenției.
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