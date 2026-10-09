Scandal uriaș în New York după ce agenții ICE au deschis focul asupra unei mașini: un copil de 5 ani se afla pe bancheta din spate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 07:17

Un bărbat de 28 de ani, originar din Republica Dominicană, a fost împușcat de agenții federali de imigrare (ICE), în timpul unei operațiuni desfășurate în New York. În mașina acestuia se afla și un copil de 5 ani, care a scăpat nevătămat. Incidentul a stârnit revoltă în rândul localnicilor, iar autoritățile cer explicații privind intervenția agenților federali.

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