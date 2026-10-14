Republica Moldova, mai aproape de UE. Marta Kos: „Aderarea până în 2030 este realistă”

Republica Moldova ar putea deschide toate cele șase clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, consideră realist obiectivul aderării în 2030, dar subliniază că atingerea acestuia depinde de continuarea reformelor și, ulterior, de deciziile statelor membre.
Autoritățile europene apreciază că Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnic să deschidă și ultimele două clustere de negociere. După decizia luată la Luxemburg, țara are deschise patru dintre cele șase grupuri de capitole care structurează procesul de aderare.
Republica Moldova ar putea deschide toate clusterele până la sfârșitul anului
Marta Kos s-a declarat încrezătoare că negocierile vor putea fi extinse la toate clusterele până la finalul anului, invocând sprijinul statelor membre și implicarea președinției irlandeze a Consiliului UE.
„Dacă văd cum statele membre ne ajută să avansăm și câtă agilitate și energie are președinția irlandeză, sunt încrezătoare că vom reuși să deschidem toate clusterele până la sfârșitul anului”, a spus comisara europeană pentru extindere.
Sprijinul Dublinului pentru parcursul european al Republicii Moldova a fost reafirmat și de Thomas Byrne, ministrul irlandez al afacerilor europene.
„Președinția irlandeză lucrează pentru a avea Republica Moldova ca stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, cu toate drepturile, toate responsabilitățile și toate beneficiile”, a declarat acesta.
Cele două clustere care mai trebuie deschise sunt „Agenda verde și conectivitate durabilă” și „Resurse, agricultură și coeziune”.
Marta Kos: „Aderarea la UE în 2030 depinde de continuarea reformelor”
Comisara pentru extindere a transmis că aderarea Republicii Moldova până în 2030 reprezintă un obiectiv realist, în condițiile în care autoritățile de la Chișinău mențin ritmul actual al reformelor.
„Moldova chiar livrează. Dacă Moldova va putea deveni membru al UE până în 2030 depinde de modul în care această performanță va continua. Până acum funcționează excelent, de aceea susținem viziunea pentru 2030”, a declarat Marta Kos.
Potrivit acesteia, pentru respectarea acestui calendar, negocierile ar trebui încheiate din punct de vedere tehnic în prima jumătate a anului 2028. Etapele ulterioare vor depinde și de deciziile și pregătirile statelor membre ale Uniunii Europene.
Astfel, anul 2030 rămâne un obiectiv condiționat de rezultatele reformelor și de evoluția procesului de aderare, nu o dată garantată pentru intrarea Republicii Moldova în UE.
Chișinăul negociază 24 dintre cele 33 de capitole
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că decizia de la Luxemburg permite Republicii Moldova să negocieze 24 dintre cele 33 de capitole.
„Aceasta este o realizare majoră pentru Moldova. Arată ce putem realiza atunci când determinarea noastră de a reforma este susținută de angajamentul politic al Uniunii Europene”, a afirmat Gherasimov, citată de deschide.md.
Cele două clustere nou-deschise cuprind 17 capitole și acoperă domenii precum piața internă, protecția consumatorilor, drepturile angajaților, educația, serviciile digitale, mediul de afaceri și competitivitatea.
Gherasimov a precizat că următoarea etapă nu se limitează la adoptarea legislației europene. Autoritățile trebuie să asigure și aplicarea acesteia, prin instituții capabile să obțină rezultate concrete.
Roberta Metsola salută progresele Republicii Moldova și ale Ucrainei
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat deschiderea a două noi clustere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, într-un mesaj publicat pe platforma X.
Aceasta a menționat și progresele altor state candidate: Muntenegru a închis trei capitole de negociere, iar Albania a închis unul.
„Țări diferite, dar toate fac progrese către o Europă mai puternică, mai sigură și mai unită”, a transmis Metsola.