Republica Moldova, mai aproape de UE. Marta Kos: „Aderarea până în 2030 este realistă”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 08:14

Republica Moldova ar putea deschide toate cele șase clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, consideră realist obiectivul aderării în 2030, dar subliniază că atingerea acestuia depinde de continuarea reformelor și, ulterior, de deciziile statelor membre.

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