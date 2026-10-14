Atac masiv asupra Kievului: Rusia a lovit centrale electrice și blocuri de locuințe. Cel puțin 6 morți și 22 de răniți

Rusia a lansat în noaptea de 13 spre 14 octombrie unul dintre cele mai puternice atacuri cu rachete balistice asupra Kievului din ultimele luni, atât asupra infrastructurii energetice a capitalei Ucrainei, cât și a zonelor rezidențiale dens populate. Cel puțin șase oameni și-au pierdut viața, iar alte 22 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent. Kievul acuză Statele Unite că nu mai furnizează informații de alertare, ceea ce face ca numărul victimelor să fie mai mare.
Atacul vine într-un moment critic, cu doar câteva săptămâni înaintea sezonului rece, și ridică noi semne de întrebare privind capacitatea Ucrainei de a-și proteja rețeaua energetică, în condițiile în care Moscova își intensifică bombardamentele asupra infrastructurii vitale, scrie Kyiv Independent.
Centrale electrice și cartiere rezidențiale, ținte ale atacului
Primele explozii au fost auzite în seara zilei de 13 octombrie, când o rachetă rusească a lovit un bloc cu nouă etaje din districtul Desneanski al Kievului. Impactul a provocat un incendiu de proporții și operațiuni dificile de salvare.
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că mai multe obiective energetice din capitală au fost lovite. Surse din sectorul energetic ucrainean au declarat că printre ținte s-au aflat centrale electrice și alte instalații esențiale pentru alimentarea orașului.
În urma atacului asupra blocului de locuințe, două persoane au murit, iar 21 au fost rănite. Șaisprezece victime au fost transportate la spital, iar patru dintre acestea se aflau în stare gravă.
Un nou val de rachete înainte de răsărit
Între orele 04:45 și 06:45 ale zilei de miercuri, 14 octombrie, locuitorii Kievului au auzit peste zece explozii produse de noi valuri de rachete.
În districtul Darnîțki a fost raportat încă un rănit, în timp ce o altă persoană și-a pierdut viața în cartierul Holosiivski, ridicând bilanțul la trei morți și cel puțin 22 de răniți.
Mai multe zone ale orașului au înregistrat întreruperi scurte de curent și fluctuații ale alimentării cu energie, semn că atacurile asupra infrastructurii electrice au produs efecte imediate.
Zelenski: „Rachetele au fost detectate aproape de Kiev”
Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că una dintre ținte a fost o centrală termoelectrică din Kiev și a acuzat lipsa avertismentelor timpurii din partea partenerilor occidentali.
„Sistemul nostru a detectat aceste rachete în momentul în care se apropiau de Kiev”, a declarat liderul ucrainean.
Consilierul prezidențial a susținut că Ucraina nu a primit informații anticipate privind lansările de rachete pentru a doua zi consecutiv, o situație pe care oficialii de la Kiev o consideră neobișnuită.
Atacul, la câteva zile după apelurile la un armistițiu energetic
Bombardamentul are loc la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a cerut încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și a susținut că Rusia și Ucraina ar trebui să respecte un armistițiu în acest domeniu.
Volodimir Zelenski afirmase anterior că Ucraina a suspendat atacurile împotriva rafinăriilor și obiectivelor energetice rusești după anunțul făcut de liderul de la Casa Albă. În ciuda acestui fapt, Moscova a continuat loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Locuitorii, surprinși de violența atacului
Martorii au descris scene de panică și confuzie. Ferestrele mai multor clădiri au fost spulberate de unda de șoc, iar locuitorii s-au refugiat în grabă în adăposturi.
„Totul s-a întâmplat foarte repede. Nici măcar nu am înțeles ce se petrece”, a declarat un locuitor al capitalei pentru presa ucraineană.
Alarme aeriene au fost declanșate și în regiunile Liov, Volîn și Ivano-Frankivsk, aflate la sute de kilometri de linia frontului, semn al amplorii operațiunii militare ruse.