Atac masiv asupra Kievului: Rusia a lovit centrale electrice și blocuri de locuințe. Cel puțin 6 morți și 22 de răniți

Publicat 14 oct. 2026, 08:27 Actualizat 14 oct. 2026, 09:49

Rusia a lansat în noaptea de 13 spre 14 octombrie unul dintre cele mai puternice atacuri cu rachete balistice asupra Kievului din ultimele luni, atât asupra infrastructurii energetice a capitalei Ucrainei, cât și a zonelor rezidențiale dens populate. Cel puțin șase oameni și-au pierdut viața, iar alte 22 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent. Kievul acuză Statele Unite că nu mai furnizează informații de alertare, ceea ce face ca numărul victimelor să fie mai mare.

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