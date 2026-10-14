Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului
Ucraina (foto: profimedia)
Irlanda își propune ca Ucraina să deschidă, până la sfârșitul anului, toate grupurile de negociere necesare aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul irlandez de stat pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne, după ce UE a deschis încă două grupuri tematice, în urma ridicării blocajului impus de Ungaria.
Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, urmărește să obțină acordul statelor membre pentru ultimele două grupuri înainte de încheierea mandatului său.
Thomas Byrne a prezentat această prioritate marți, la Luxemburg, într-o conferință de presă organizată după cea de-a patra conferință interguvernamentală privind aderarea Ucrainei.
„Obiectivul ambițios al președinției este deschiderea grupurilor rămase”, a declarat oficialul irlandez, citat de Interfax-Ukraine.
Byrne a subliniat că autoritățile ucrainene au depus eforturi considerabile pentru avansarea negocierilor, iar președinția irlandeză va continua discuțiile cu statele membre, potrivit Kyiv Post.
Aderarea Ucrainei la UE: două noi grupuri de negociere au fost deschise
Uniunea Europeană a deschis marți grupurile de negociere privind piața internă, respectiv competitivitatea și creșterea incluzivă. Decizia fusese aprobată luni, 12 octombrie, de toate cele 27 de state membre.
Acordul a fost obținut după ce Ucraina a adoptat o lege privind educația minorităților, solicitată de Ungaria pentru a renunța la veto-ul care blocase timp de mai multe luni avansarea procesului.
Budapesta se opusese de patru ori deschiderii celor două grupuri, cel mai recent refuz fiind înregistrat la 8 septembrie.
Grupul 2, dedicat pieței interne, include libera circulație a bunurilor, serviciilor, lucrătorilor și capitalului. Tot aici sunt cuprinse regulile privind concurența, serviciile financiare, dreptul societăților comerciale și protecția consumatorilor.
Grupul 3, privind competitivitatea și creșterea incluzivă, acoperă fiscalitatea, politica economică și monetară, industria, transformarea digitală, ocuparea forței de muncă, educația, cercetarea și domeniul vamal, potrivit Consiliului European.
Ce mai trebuie negociat pentru aderarea Ucrainei
Procesul de negociere cuprinde 33 de capitole, reunite în șase grupuri tematice. Acestea stabilesc reformele juridice și instituționale pe care Ucraina trebuie să le adopte și să le aplice.
Ucraina și Republica Moldova au deschis anterior Grupul 1, „Fundamentele”, la 15 iunie, și Grupul 6, „Relații externe”, la 14 iulie.
După deschiderea grupurilor 2 și 3, pe agenda negocierilor au rămas:
Grupul 4 — agenda verde și conectivitatea durabilă;
Grupul 5 — resurse, agricultură și coeziune.
Thomas Byrne a precizat că unele state membre au în continuare rezerve privind etapele următoare. Potrivit acestuia, președinția irlandeză a colaborat cu autoritățile de la Kiev și cu Comisia Europeană pentru a răspunde problemelor ridicate.
„În unele cazuri, statele membre ridică anumite probleme care trebuie soluționate”, a explicat ministrul.
Kievul consideră posibilă deschiderea ultimelor grupuri până la sfârșitul anului
Vsevolod Cențov, prezentat drept vicepremierul Ucrainei pentru integrare europeană și euro-atlantică, a afirmat că autoritățile de la Kiev așteaptă o evaluare a progreselor bazată pe meritele țării.
El a susținut că ambele grupuri rămase pot fi deschise până la finalul anului, inclusiv prin găsirea unor soluții negociate pentru domeniile sensibile.
„Nu vedem niciun obstacol în calea realizării acestui lucru până la sfârșitul anului și așteptăm cu interes discuții aprofundate cu Comisia Europeană și cu statele membre în cadrul procesului de negociere, pentru a găsi soluții echilibrate, chiar și în domenii specifice precum agricultura”, a declarat Cențov.
Agricultura, un subiect sensibil în negocierile cu Uniunea Europeană
Condițiile în care sectorul agricol ucrainean va fi integrat în Uniunea Europeană rămân un punct important al discuțiilor.
Comisia Europeană a propus anterior limitarea accesului Ucrainei la subvențiile agricole și la piața europeană pentru anumite produse sensibile, inclusiv după aderare. Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, a respins această propunere la 5 octombrie.
La conferința de presă de la Luxemburg, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că integrarea Ucrainei în politica agricolă a UE va urma un model special.
Potrivit acesteia, exporturile ucrainene de cereale vor continua să se îndrepte în principal către piețele tradiționale din Africa de Nord, Asia și Orientul Mijlociu, nu către piața Uniunii Europene.
Statele membre urmează să stabilească termenii exacți în negocierile pentru Grupul 5, care include agricultura, resursele și coeziunea.
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