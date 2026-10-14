Irlanda vrea să deschidă toate grupurile de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE până la finalul anului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 09:13

Irlanda își propune ca Ucraina să deschidă, până la sfârșitul anului, toate grupurile de negociere necesare aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul irlandez de stat pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne, după ce UE a deschis încă două grupuri tematice, în urma ridicării blocajului impus de Ungaria.

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