Atac cu cuțitul într-un mall din Coreea de Sud: cel puțin opt răniți. Suspectul e recidivist

Cel puțin opt persoane au fost înjunghiate marți într-un centru comercial din orașul Incheon, în Coreea de Sud, de un bărbat în vârstă de 59 de ani, au anunțat poliția și pompierii. Una dintre victime, o tânără în jurul vârstei de 20 de ani, se află în stare critică și a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Suspectul, un bărbat de 59 de ani cu antecedente penale, purta brățară electronică. În trecut, bărbatul a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor, relatează ABC News.
Suspectul a atacat clienții în timp ce se deplasa prin centrul comercial, înainte de a fi imobilizat de proprietarii de magazine și de alte persoane aflate la fața locului, potrivit secției de poliție din districtul Namdong, Incheon, și martorilor.
Bărbatul are antecedente de infracțiuni violente și probleme de sănătate mintală și era obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare, potrivit Ministerului Justiției din Coreea de Sud.
Clienții mallului au intervenit pentru a-l opri pe atacator
Martorii au declarat presei sud-coreene că atacatorul părea să aibă cuțite prinse de ambele mâini și că a înjunghiat persoane aflate în diferite zone ale centrului comercial, deplasându-se între etaje cu ajutorul unei scări rulante, scriu jurnaliștii abcNews.
Nah Hyun-joon, unul dintre cei care au contribuit la imobilizarea suspectului, a povestit că a folosit scaune împreună cu alte persoane pentru a-l opri. Potrivit acestuia, bărbatul a atacat aproximativ patru persoane în zona de restaurante de la etajul al doilea, după care a urcat la etajul al treilea, unde a înjunghiat cel puțin o femeie.
Ulterior, suspectul s-ar fi îndreptat spre un cinematograf multiplex de la etajul al patrulea, însă mai multe persoane care țineau scaune în mâini i-au blocat accesul în partea superioară a scării rulante.
Nah a declarat că el și ceilalți oameni aflați la fața locului l-au înconjurat de la nivelul inferior și au reușit să-l imobilizeze în apropierea intrării de la etajul al treilea. Aceștia l-au împins cu ajutorul scaunelor, l-au pus la pământ și i-au îndepărtat cuțitele înainte de sosirea poliției.
„Pur și simplu se plimba și înjunghia oameni. Nu a spus nimic. Înjunghia pe oricine vedea”, a declarat Nah pentru postul de televiziune OBS.
O victimă a ajuns la spital în stop cardiac
Persoanele rănite au fost transportate la spitale din apropiere, a anunțat departamentul de pompieri din Incheon. Printre victime se numără o femeie în jurul vârstei de 20 de ani, care a fost supusă unei intervenții chirurgicale după ce a ajuns la spital în stop cardiac.
Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre gravitatea celorlalte răni.
Suspectul avea antecedente penale și purta brățară electronică
Potrivit agenției de presă sud-coreene Yonhap, bărbatul a fost condamnat în 2015 la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor.
În 2019, acesta a fost plasat sub monitorizare electronică. Ministerul Justiției a precizat că, în perioada în care s-a aflat sub supraveghere, suspectul nu a mai comis alte infracțiuni.
Luna trecută, bărbatul a fost înregistrat ca suspect într-un alt caz, fiind bănuit că a purtat o armă. Potrivit ministerului, acesta ar fi folosit un cuțit de bucătărie pentru a perfora un panou de protest în fața unui spital, unde avusese o dispută. De asemenea, bărbatul primea tratament pentru dependența de alcool și pentru afecțiuni mintale.
Ce spun reprezentanții Ministerului Justiției din Coreea de Sud
În ziua atacului, suspectul a participat la o ședință de consiliere în cursul dimineții, după care s-a întâlnit cu ofițerul său de probațiune, potrivit Ministerului Justiției. La scurt timp după asta a avut loc atacul din mall.
Ofițerul a confirmat că bărbatul își luase medicamentele și chiar că a luat masa împreună cu el. Autoritățile nu au identificat nicio tentativă de distrugere a dispozitivului de monitorizare electronică.
„Ne cerem sincer scuze pentru îngrijorarea puternică provocată publicului de atacul cu cuțitul comis de o persoană aflată sub monitorizare electronică”, a transmis Ministerul Justiției într-un comunicat. Instituția a anunțat că va analiza atât modul în care suspectul a fost supravegheat, cât și procedurile generale privind monitorizarea electronică.