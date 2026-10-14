Atac cu cuțitul într-un mall din Coreea de Sud: cel puțin opt răniți. Suspectul e recidivist

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 oct. 2026, 08:38

Cel puțin opt persoane au fost înjunghiate marți într-un centru comercial din orașul Incheon, în Coreea de Sud, de un bărbat în vârstă de 59 de ani, au anunțat poliția și pompierii. Una dintre victime, o tânără în jurul vârstei de 20 de ani, se află în stare critică și a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Suspectul, un bărbat de 59 de ani cu antecedente penale, purta brățară electronică. În trecut, bărbatul a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor, relatează ABC News.

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