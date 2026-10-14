Cel puțin 13 copii au murit după răsturnarea unei ambarcațiuni pe fluviul Gange, în India. Autoritățile continuă căutările

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 07:55

Tragedie în India, unde cel puțin 13 copii, toți cu vârste de cel mult 15 ani, au murit după ce barca în care se aflau s-a răsturnat pe fluviul Gange. Accidentul s-a produs marți seară, 13 octombrie, în statul Bihar, în timp ce pasagerii se îndreptau spre o festivitate organizată într-o localitate învecinată. Șapte copii au fost salvați și transportați la spital, însă autoritățile nu știu cu exactitate câte persoane se aflau la bord în momentul tragediei.

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