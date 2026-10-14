Cel puțin 13 copii au murit după răsturnarea unei ambarcațiuni pe fluviul Gange, în India. Autoritățile continuă căutările

Tragedie în India, unde cel puțin 13 copii, toți cu vârste de cel mult 15 ani, au murit după ce barca în care se aflau s-a răsturnat pe fluviul Gange. Accidentul s-a produs marți seară, 13 octombrie, în statul Bihar, în timp ce pasagerii se îndreptau spre o festivitate organizată într-o localitate învecinată. Șapte copii au fost salvați și transportați la spital, însă autoritățile nu știu cu exactitate câte persoane se aflau la bord în momentul tragediei.
Barca s-a răsturnat în mijlocul fluviului Gange. Toate cele 13 victime erau copii
Accidentul a avut loc în districtul Vaishali, în apropierea localității Rampur Shyamchand, în jurul orei locale 20:30. Ambarcațiunea transporta mai mulți localnici care încercau să traverseze fluviul Gange pentru a participa la o masă festivă organizată pe celălalt mal.
Potrivit primelor informații, la bord s-ar fi aflat între 15 și 20 de persoane, majoritatea copii. Numărul exact al pasagerilor nu a fost însă stabilit, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca bilanțul victimelor să crească. Barca s-a răsturnat în mijlocul fluviului, iar persoanele aflate la bord au căzut în apă. Localnicii care au aflat despre accident au intervenit imediat pentru a încerca să îi salveze pe pasageri.
Ulterior, în zonă au fost mobilizate echipe specializate de salvare, inclusiv scafandri și reprezentanți ai serviciilor pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit responsabilului administrației districtului Vaishali, Varsha Singh, salvatorii au recuperat trupurile a 13 copii, toți cu vârste sub 15 ani, notează presa din India.
Șapte copii au fost salvați. Operațiunile de căutare continuă
În urma intervenției, șapte copii au fost scoși în viață din apă și transportați la spitalul NMCH din Patna, capitala statului Bihar. Medicii au anunțat că starea acestora este stabilă. Între timp, echipele de intervenție continuă să cerceteze apele fluviului pentru a se asigura că nu mai există persoane dispărute.
Operațiunile sunt îngreunate de faptul că autoritățile nu cunosc numărul exact al celor care se aflau în ambarcațiune. Există și informații contradictorii privind bilanțul tragediei. În timp ce administrația districtului Vaishali a confirmat 13 decese, liderul opoziției locale, Tejashwi Yadav, a susținut că ar fi fost recuperate 14 trupuri și că la bord s-ar fi aflat aproximativ 30 de persoane.
Aceste cifre nu au fost confirmate oficial, iar autoritățile continuă verificările.
Barca ar fi fost supraîncărcată. Anchetatorii încearcă să stabilească de ce s-a răsturnat
Cauza exactă a accidentului nu a fost stabilită. Potrivit unor martori citați de presa indiană, ambarcațiunea ar fi transportat mai multe persoane decât permitea capacitatea sa. Anchetatorii urmează să stabilească dacă supraîncărcarea, condițiile de navigație sau alte împrejurări au provocat răsturnarea bărcii.
O tragedie asemănătoare, produsă în urmă cu câțiva ani pe râul Mureș, a scos în evidență pericolele transportului cu ambarcațiuni supraîncărcate. În cazul accidentului din India, autoritățile nu au confirmat încă dacă numărul pasagerilor a contribuit la producerea tragediei.
Premierul Narendra Modi anunță despăgubiri pentru familiile copiilor morți
Moartea celor 13 copii a provocat reacții la cel mai înalt nivel în India. Premierul Narendra Modi a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și a anunțat că acestea vor primi ajutor financiar din partea guvernului federal.
„Pierderile de vieți omenești cauzate de răsturnarea ambarcațiunii la Vaishali, în Bihar, sunt profund dureroase”, a transmis premierul indian.
Potrivit anunțului oficial, familia fiecărei persoane decedate va primi 200.000 de rupii, iar persoanele rănite vor beneficia de un ajutor de 50.000 de rupii. Separat, premierul statului Bihar, Samrat Choudhary, a anunțat despăgubiri de câte 400.000 de rupii pentru familiile victimelor. Acesta a cerut autorităților locale să accelereze operațiunile de salvare și să asigure îngrijiri medicale tuturor supraviețuitorilor.