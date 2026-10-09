Patru ucraineni, reținuți la Viena în anchete de spionaj. Un jurnalist de investigație a fost eliberat, cameramanul a ajuns la spital
Mihailo Tkaci. Foto: Ukrainska Pravda
Patru cetățeni ucraineni au fost reținuți în cursul acestei săptămâni la Viena, în cadrul unor anchete privind posibile activități de spionaj împotriva Austriei.
Printre ei se numără jurnalistul de investigație Mihailo Tkaci și cameramanul Iaroslav Bondarenko, aflați în capitala austriacă pentru o misiune jurnalistică. Tkaci a fost eliberat după aproximativ 12 ore de detenție, însă colegul său a fost rănit în timpul reținerii și transportat la spital. Potrivit celor mai recente informații publicate de presa ucraineană, cameramanul se afla încă în detenție vineri, scrie Ukrainska Pravda.
Doi ucraineni, reținuți la începutul săptămânii pentru presupuse activități de spionaj
Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a confirmat vineri că patru cetățeni ucraineni au fost reținuți la Viena în cursul săptămânii, în contextul unor suspiciuni de spionaj, relatează agenția austriacă APA.
Primii doi bărbați au fost reținuți la începutul săptămânii. Potrivit informațiilor obținute de APA din surse de încredere, aceștia ar fi agenți ai serviciului de informații militare din Ucraina.
Nu au fost făcute publice informații despre perioada petrecută de cei doi în Austria și nici despre modul în care autoritățile au aflat că se aflau pe teritoriul țării.
Ancheta este coordonată de Direcția pentru Protecția Statului și a Informațiilor (DSN). Suspiciunile vizează infracțiunea de activitate secretă de informații în detrimentul Austriei, prevăzută la articolul 256 din Codul penal.
„Este vorba despre o anchetă în curs despre care nu putem furniza nicio informație suplimentară în acest stadiu”, a declarat Jörg Leichtfried, secretar de stat responsabil cu protecția statului, ca răspuns la o solicitare a agenției APA.
Suspiciunile în cazul primilor doi reținuți nu s-ar confirma
Într-o actualizare transmisă presei, purtătoarea de cuvânt a Parchetului din Viena, Nina Bussek, a precizat că, în cadrul unor anchete separate, au apărut suspiciuni privind alte două persoane, fără ca acestea să fie confirmate până în acel moment.
Una dintre persoanele reținute la începutul săptămânii fusese eliberată, în timp ce audierea celeilalte continua. Potrivit procurorilor, nici în cazul celui de-al doilea suspect suspiciunile nu păreau să se confirme la acel moment.
Autoritățile austriece nu au oferit alte detalii despre investigații. Situația celor doi este distinctă de cea a jurnalistului Mihailo Tkaci și a cameramanului Iaroslav Bondarenko, reținuți joi, în capitala Austriei.
Jurnalistul Mihailo Tkaci, reținut în timp ce căuta un fost procuror ucrainean
Joi, poliția austriacă i-a reținut la Viena pe jurnalistul Mihailo Tkaci și pe cameramanul Iaroslav Bondarenko. Identitatea celor doi a fost confirmată de Ministerul de Externe al Ucrainei și de publicația Ukrainska Pravda, unde Tkaci conduce departamentul de investigații.
Tkaci este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de investigație din Ucraina. El se afla în Austria pentru o misiune editorială legată de găsirea lui Ruslan Kravcenko, fost procuror general ucrainean care a părăsit țara.
Potrivit Ukrainska Pravda, jurnalistul a fost ținut în detenție timp de peste 12 ore. A fost eliberat în jurul orei 4:00, în dimineața zilei de vineri, însă redacția a anunțat inițial că nu reușea să ia legătura direct cu el, deoarece telefoanele și celelalte dispozitive de comunicare nu îi fuseseră returnate.
Cameramanul a fost rănit în timpul reținerii și dus la spital
Situația lui Iaroslav Bondarenko a rămas neclară după eliberarea jurnalistului. Redactorul-șef al Ukrainska Pravda, Sevhil Musaieva, a scris pe Facebook că acesta a fost rănit în timpul intervenției poliției și a fost transportat la spital.
„Iaroslav Bondarenko a fost rănit în cursul reținerii și a fost spitalizat. Poliția nu a început să-l interogheze decât târziu în timpul nopții”, a transmis Musaieva.
Conform informațiilor publicate vineri de Ukrainska Pravda, cameramanul se afla încă în detenție. Redacția a cerut autorităților austriece să explice circumstanțele reținerii, motivul pentru care cei doi jurnaliști au fost ținuți atât de mult timp și împrejurările în care Bondarenko a fost rănit.
Kievul cere explicații, iar organizațiile pentru libertatea presei intervin
Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat că a primit confirmarea oficială din partea Austriei privind eliberarea lui Mihailo Tkaci. Diplomații și reprezentanții consulari ucraineni au colaborat cu omologii austrieci încă din seara zilei de 8 octombrie pentru clarificarea situației.
Kievul a transmis că va continua demersurile pentru stabilirea circumstanțelor în care au fost reținuți cei doi cetățeni ucraineni. În paralel, redacția Ukrainska Pravda a cerut autorităților să explice temeiul legal al intervenției și să clarifice statutul procedural al celor implicați.
Organizația Reporteri fără Frontiere a condamnat reținerile și a solicitat autorităților austriece să lămurească incidentul și să garanteze protejarea materialelor jurnalistice și a surselor celor doi.
Și Institutul Internațional al Presei (IPI) a cerut o explicație oficială și o anchetă completă și transparentă. Organizația a solicitat, în special, clarificări privind motivele reținerii, folosirea forței de către poliție și ridicarea echipamentelor jurnalistice.
Presa internațională urmărește cazul de la Viena
Incidentul a fost relatat vineri și de publicații internaționale precum Deutsche Welle și agenția italiană ANSA. Relatările au pus accentul pe misiunea jurnalistică desfășurată de Tkaci, intervenția autorităților austriece și solicitările Kievului pentru clarificarea circumstanțelor reținerii.
În timp ce jurnalistul a fost eliberat, situația cameramanului și explicațiile oficiale privind intervenția poliției rămân puncte centrale ale cazului. În paralel, ancheta privind cei doi ucraineni reținuți la începutul săptămânii continuă, deși procurorii au declarat că suspiciunile față de aceștia nu păreau să se confirme.
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