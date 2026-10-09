ONU reacționează dur după anunțul SUA privind transmiterea LIVE a unei execuții: „E o formă de tortură”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 oct. 2026, 13:14

Organizația Națiunilor Unite a condamnat ferm decizia autorităților americane de a transmite în direct execuția lui Nidal Hasan, autorul masacrului de la baza militară Fort Hood, după ce chiar șeful Pentagonului, Pete Hegseth a anunțat că acesta va fi executat de un pluton de pușcațși, iar evenitmul va fi transmis live.

Distribuie articolul