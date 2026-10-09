ONU reacționează dur după anunțul SUA privind transmiterea LIVE a unei execuții: „E o formă de tortură”

Organizația Națiunilor Unite a condamnat ferm decizia autorităților americane de a transmite în direct execuția lui Nidal Hasan, autorul masacrului de la baza militară Fort Hood, după ce chiar șeful Pentagonului, Pete Hegseth a anunțat că acesta va fi executat de un pluton de pușcațși, iar evenitmul va fi transmis live.
Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a transmis că o astfel de măsură echivalează cu o execuție publică și poate constitui o încălcare a interdicției absolute a torturii.
„Execuțiile publice constituie o formă de tratament sau pedeapsă crudă, inumană ori degradantă. Difuzarea în direct a unei execuții echivalează cu o execuție publică și ar încălca interdicția absolută a torturii”, a transmis instituția într-un punct de vedere citat de AFP, scrie Le Monde.
Reacția ONU vine după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că Nidal Hasan va fi executat pe 3 decembrie prin pluton de execuție militar și că publicul va putea urmări momentul.
„Va fi împușcat de soldați, așa cum se cuvine, iar noi ne vom asigura că publicul poate asista la acest lucru”, a declarat Hegseth într-un mesaj video distribuit pe canale oficiale asociate Pentagonului.
Ulterior, un oficial al Departamentului american al Apărării a confirmat pentru AFP că execuția va fi transmisă live, urmând ca detaliile tehnice să fie anunțate ulterior.
Nidal Hasan, fost psihiatru militar al armatei SUA, a deschis focul pe 5 noiembrie 2009 într-un centru medical al bazei Fort Hood din Texas. Atacul s-a soldat cu 13 morți, dintre care 12 militari, și zeci de răniți. Condamnat la moarte în 2013, Hasan este considerat de autoritățile americane un simpatizant al ideologiei Al-Qaida.
Dacă va fi pusă în aplicare sentința, va fi prima execuție militară cu pluton de execuție din Statele Unite după cel de-Al Doilea Război Mondial.