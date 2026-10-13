NATO își va ajusta postura de apărare în funcție de necesități. Reacția lui Mark Rutte, după noile atacuri cu drone din Marea Neagră

NATO își va adapta măsurile de apărare în funcție de evoluția situației, în urma noilor atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei, a anunțat marți secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, potrivit AFP.
Secretarul general al NATO: ”Vom continua să monitorizăm situația în materie de securitate”
”Ne-am consolidat deja postura pe flancul estic și vom continua să monitorizăm situația în materie de securitate, ajustând postura noastră de descurajare și apărare în funcție de necesități”, a scris Mark Rutte pe platforma X.
Secretarul general al NATO a precizat că a purtat o discuție cu premierul bulgar Rumen Radev în urma celor mai recente atacuri.
Premierul Bulgariei: ”Nu dispunem de dovezi solide pentru a acuza vreuna dintre părți”
În cursul săptămânii trecute, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.
”Nu dispunem de dovezi solide și clare pentru a acuza vreuna dintre părți, dar, potrivit logicii evenimentelor, rezultatul înclină în favoarea Rusiei”, a subliniat Rumen Radev.
Temerile s-au amplificat în ultimele luni, pe fondul aparentei intensificări a acțiunilor Kremlinului, după o serie de incidente intens mediatizate, printre care și descoperirea unei drone echipate cu explozibili pe un aeroport din Germania.
Luni, generalul american Alexus Grynkewich, principalul responsabil militar al Alianței Nord-Atlantice, a transmis un avertisment ferm Rusiei. Într-un discurs anunțat în prealabil, acesta a declarat că orice atac asupra unui stat membru NATO ar fi ”complet inutil”.
Bulgaria cere sprijinul NATO și UE pentru securizarea Mării Negre
Bulgaria a solicitat oficial sprijin din partea NATO și a Uniunii Europene pentru consolidarea securității în Marea Neagră și investigarea atacurilor asupra navelor comerciale. Anunțul a fost făcut de centrul de presă al Consiliului de Miniștri, în urma unei convorbiri telefonice între premierul bulgar Rumen Radev, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
În cadrul discuției, Radev a solicitat o acțiune internațională coordonată pentru prevenirea escaladării tensiunilor. Totodată, acesta a subliniat necesitatea consolidării urgente a capacităților Bulgariei de protejare și supraveghere a apelor teritoriale și a spațiului aerian.
De asemenea, Sofia urmează să înceapă negocieri cu România și Turcia pentru stabilirea unei poziții regionale comune. Securitatea în Marea Neagră se va număra printre principalele subiecte de pe agenda reuniunii Consiliului European din 15 și 16 octombrie.