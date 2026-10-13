Friedrich Merz cere Rusiei un armistițiu energetic. Ucraina acuză noi atacuri după anunțul lui Trump

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Rusiei să accepte un armistițiu care să protejeze infrastructura energetică a Ucrainei, în condițiile în care atacurile rusești au continuat după anunțul președintelui american Donald Trump privind un posibil acord. Solicitarea a fost formulată după o discuție telefonică purtată luni, 12 octombrie, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Merz cere protejarea întregii infrastructuri energetice a Ucrainei
În urma convorbirii, liderul german a subliniat că oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice ar reprezenta un pas important spre o pace durabilă.
„Am discutat cu președintele Zelenski despre atacurile aeriene rusești asupra țintelor civile și a infrastructurii energetice a Ucrainei. Rusia trebuie să accepte armistițiul pentru infrastructura energetică – un pas important către o pace durabilă în Ucraina”, a scris Merz pe platforma X.
Potrivit unui comunicat al guvernului german, cei doi lideri au convenit că un asemenea armistițiu trebuie să acopere întreaga infrastructură energetică.
Cancelarul a reafirmat sprijinul Germaniei pentru Ucraina. La rândul său, Zelenski a mulțumit Berlinului pentru ajutorul militar și pentru asistența destinată sectorului energetic înaintea iernii.
Atacurile rusești continuă după declarația lui Donald Trump
Convorbirea dintre Merz și Zelenski a avut loc după ce Donald Trump a declarat duminică că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic. Anunțul președintelui american nu a fost confirmat nici de Kiev, nici de Moscova.
Între timp, autoritățile ucrainene au raportat noi atacuri asupra instalațiilor energetice. Zelenski a afirmat luni că șase astfel de obiective au fost lovite într-o singură zi, printre ele numărându-se și un sit de producție a gazelor.
Președintele ucrainean a pus sub semnul întrebării disponibilitatea Rusiei de a respecta un eventual acord și a cerut menținerea presiunii asupra Moscovei.
„Exact așa se comportă rușii atunci când presiunea scade. Este foarte important ca Europa să continue să acționeze pe baza unor principii ferme”, a declarat Zelenski, potrivit președinției ucrainene.
Zelenski cere Europei și SUA presiuni suplimentare asupra Rusiei
În intervenția sa de luni la Forumul de Securitate de la Varșovia, liderul de la Kiev a solicitat Europei și Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei pentru a obține un armistițiu real.
Zelenski a avertizat că reducerea presiunii asupra Moscovei riscă să ducă la o nouă escaladare a războiului, ale cărei consecințe ar afecta în primul rând Ucraina.
Germania și Ucraina pregătesc noi consultări de securitate
Merz și Zelenski au discutat și despre demersurile diplomatice pentru o pace de durată, precum și despre coordonarea cu partenerii europeni și transatlantici.
Potrivit președinției ucrainene, cancelarul german a precizat că Berlinul lucrează la organizarea unei noi reuniuni a „Coaliției celor dispuși”.
Cei doi lideri au convenit, de asemenea, să convoace o întâlnire a consilierilor pentru securitate națională în formatul E3–Ucraina, care reunește Germania, Franța, Regatul Unit și Ucraina.