Friedrich Merz cere Rusiei un armistițiu energetic. Ucraina acuză noi atacuri după anunțul lui Trump

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 08:11

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Rusiei să accepte un armistițiu care să protejeze infrastructura energetică a Ucrainei, în condițiile în care atacurile rusești au continuat după anunțul președintelui american Donald Trump privind un posibil acord. Solicitarea a fost formulată după o discuție telefonică purtată luni, 12 octombrie, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Distribuie articolul