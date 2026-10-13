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Friedrich Merz cere Rusiei un armistițiu energetic. Ucraina acuză noi atacuri după anunțul lui Trump

Friedrich Merz (foto: profimedia)

Friedrich Merz (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 08:11

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Rusiei să accepte un armistițiu care să protejeze infrastructura energetică a Ucrainei, în condițiile în care atacurile rusești au continuat după anunțul președintelui american Donald Trump privind un posibil acord. Solicitarea a fost formulată după o discuție telefonică purtată luni, 12 octombrie, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Merz cere protejarea întregii infrastructuri energetice a Ucrainei

În urma convorbirii, liderul german a subliniat că oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice ar reprezenta un pas important spre o pace durabilă.

„Am discutat cu președintele Zelenski despre atacurile aeriene rusești asupra țintelor civile și a infrastructurii energetice a Ucrainei. Rusia trebuie să accepte armistițiul pentru infrastructura energetică – un pas important către o pace durabilă în Ucraina”, a scris Merz pe platforma X.

Potrivit unui comunicat al guvernului german, cei doi lideri au convenit că un asemenea armistițiu trebuie să acopere întreaga infrastructură energetică.

Cancelarul a reafirmat sprijinul Germaniei pentru Ucraina. La rândul său, Zelenski a mulțumit Berlinului pentru ajutorul militar și pentru asistența destinată sectorului energetic înaintea iernii.

Atacurile rusești continuă după declarația lui Donald Trump

Convorbirea dintre Merz și Zelenski a avut loc după ce Donald Trump a declarat duminică că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic. Anunțul președintelui american nu a fost confirmat nici de Kiev, nici de Moscova.

Între timp, autoritățile ucrainene au raportat noi atacuri asupra instalațiilor energetice. Zelenski a afirmat luni că șase astfel de obiective au fost lovite într-o singură zi, printre ele numărându-se și un sit de producție a gazelor.

Președintele ucrainean a pus sub semnul întrebării disponibilitatea Rusiei de a respecta un eventual acord și a cerut menținerea presiunii asupra Moscovei.

„Exact așa se comportă rușii atunci când presiunea scade. Este foarte important ca Europa să continue să acționeze pe baza unor principii ferme”, a declarat Zelenski, potrivit președinției ucrainene.

Zelenski cere Europei și SUA presiuni suplimentare asupra Rusiei

În intervenția sa de luni la Forumul de Securitate de la Varșovia, liderul de la Kiev a solicitat Europei și Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei pentru a obține un armistițiu real.

Zelenski a avertizat că reducerea presiunii asupra Moscovei riscă să ducă la o nouă escaladare a războiului, ale cărei consecințe ar afecta în primul rând Ucraina.

Germania și Ucraina pregătesc noi consultări de securitate

Merz și Zelenski au discutat și despre demersurile diplomatice pentru o pace de durată, precum și despre coordonarea cu partenerii europeni și transatlantici.

Potrivit președinției ucrainene, cancelarul german a precizat că Berlinul lucrează la organizarea unei noi reuniuni a „Coaliției celor dispuși”.

Cei doi lideri au convenit, de asemenea, să convoace o întâlnire a consilierilor pentru securitate națională în formatul E3–Ucraina, care reunește Germania, Franța, Regatul Unit și Ucraina.

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