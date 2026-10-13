Rusia trebuie să înceteze loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Apelul lansat de Merz și Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au convenit luni, în urma unei discuții telefonice, că Rusia are obligația de a se alătura unui armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice, relatează marți agenția de presă dpa.
Zelenski: Rusiei nu trebuie să i se ofere nicio șansă de a îngenunchea Ucraina
Volodimir Zelenski l-a informat pe Friedrich Merz despre atacurile rusești asupra infrastructurii civile și energetice din Ucraina, produse la sfârșitul săptămânii trecute, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, care a subliniat că, la rândul său, cancelarul german și-a reafirmat solidaritatea cu Ucraina.
Duminică, președintele american Donald Trump a anunțat, pe platforma sa Truth Social, că Ucraina și Rusia au convenit asupra unui armistițiu energetic, care urma să intre în vigoare imediat. Ulterior, însă, autoritățile ucrainene au semnalat atacuri punctuale asupra rețelei electrice din Kiev și Harkov, oraș situat în estul țării.
Președintele Ucrainei și-a exprimat disponibilitatea de a accepta propunerea, precizând totodată că Moscova nu oferise încă un răspuns.
În mesajul video zilnic adresat populației ucrainene, Volodimir Zelenski a declarat că a purtat discuții cu Friedrich Merz și cu alți lideri internaționali, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul polonez Donald Tusk.
”Toată lumea are o poziție absolut clară: Ucraina trebuie susținută, iar Rusiei nu trebuie să i se ofere nicio șansă de a îngenunchea Ucraina și Europa”, a declarat Zelenski.
Liderul de la Kiev a mulțumit partenerilor internaționali pentru sprijinul acordat și a subliniat importanța asistenței destinate consolidării capacităților de apărare și protejării țării.
”Cel mai important lucru este existența unor pachete de asistență care servesc apărării și protecției noastre”, a spus președintele ucrainean.
Germania pregătește noi consultări privind sprijinul pentru Ucraina
Totodată, Volodimir Zelenski a anunțat că a convenit asupra organizării unei reuniuni a consilierilor pentru securitate națională în formatul E3-Ucraina, din care fac parte Germania, Regatul Unit și Franța.
De asemenea, președintele ucrainean a precizat că discuțiile au vizat și măsurile necesare pentru menținerea stabilității financiare a Ucrainei, potrivit unui mesaj publicat pe platforma X.
Zelenski a mai anunțat că Germania lucrează la organizarea unei reuniuni a ”Coaliției Voinței”, formată din peste 30 de state care susțin Ucraina.
La finalul mesajului său, liderul ucrainean i-a transmis mulțumiri cancelarului german Friedrich Merz și Germaniei pentru sprijinul acordat.