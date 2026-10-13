Rusia trebuie să înceteze loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Apelul lansat de Merz și Zelenski

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 oct. 2026, 10:36

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au convenit luni, în urma unei discuții telefonice, că Rusia are obligația de a se alătura unui armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice, relatează marți agenția de presă dpa.

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