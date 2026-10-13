Bulgaria cere sprijinul UE și NATO după atacurile cu drone asupra a două nave în Marea Neagră

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 11:09

Bulgaria a solicitat asistență tehnică din partea Uniunii Europene și a NATO pentru investigarea atacurilor cu drone care au vizat două nave comerciale în Marea Neagră. Una dintre nave s-a scufundat, iar cei 12 membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți. Cealaltă navă a fost avariată, însă toate cele 18 persoane aflate la bord au fost salvate.

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