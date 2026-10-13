Bulgaria cere sprijinul UE și NATO după atacurile cu drone asupra a două nave în Marea Neagră

Bulgaria a solicitat asistență tehnică din partea Uniunii Europene și a NATO pentru investigarea atacurilor cu drone care au vizat două nave comerciale în Marea Neagră. Una dintre nave s-a scufundat, iar cei 12 membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți. Cealaltă navă a fost avariată, însă toate cele 18 persoane aflate la bord au fost salvate.
Cererea de sprijin vine la aproximativ o săptămână după incidente. Autoritățile bulgare încearcă să stabilească originea dronelor și împrejurările în care au fost atacate cele două nave.
Rumen Radev a declarat luni că nu este încă limpede dacă dronele au fost lansate din Rusia sau din Ucraina.
Nava Alfa Watan s-a scufundat în aproximativ trei minute
Alfa Watan, care naviga sub pavilionul statului Togo, s-a scufundat la scurt timp după ce a fost lovită. Potrivit informațiilor relatate, nava a dispărut sub apă în aproximativ trei minute. Cei 12 membri ai echipajului rămân dați dispăruți.
Dimitar Nedialkov, profesor la Academia Militară din Sofia, a declarat pentru televiziunea bulgară Nova că o dronă care ar putea provoca distrugeri de asemenea amploare ar fi avut o încărcătură de peste 300 de kilograme. Estimarea sa nu reprezintă însă o concluzie oficială a anchetei.
Alertă la Marea Neagră: două nave lovite de drone în largul apelor Bulgariei. Premierul Radev a convocat Consiliul de Securitate și va discuta cu șeful NATO
În urmă cu câteva zile, liderul GERB, Boiko Borisov, a susținut că Alfa Watan ar fi putut transporta trupe și a cerut desecretizarea rapoartelor referitoare la incident. Informațiile prezentate nu confirmă această ipoteză.
Echipajul navei Able a fost salvat după izbucnirea unui incendiu
A doua navă atacată, Able, naviga sub pavilionul statului Palau și transporta cereale către Istanbul. În urma atacului, la bord a izbucnit un incendiu, însă toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați.
Verificările inițiale nu au identificat resturi de dronă la bordul navei. Potrivit relatărilor din presă, Able a părăsit ulterior apele bulgare.
Zelenski atribuie atacurile Rusiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că încearcă să facă partea de vest a Mării Negre improprie navigației.
Liderul ucrainean a declarat că, în urma discuțiilor cu partea bulgară, s-a stabilit „că a fost vorba despre un atac rusesc combinat, folosind drone maritime și aeriene”.
Declarația lui Zelenski diferă de poziția exprimată de Rumen Radev, care a indicat că originea dronelor rămâne neclară. Bulgaria a cerut sprijin tehnic european și aliat pentru continuarea investigației.