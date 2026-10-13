Europa, tot mai vulnerabilă în fața viitoarelor crize: tăieri de sute de miliarde de euro din bugetul UE

Comisia Europeană avertizează că reducerea cu 159 de miliarde de euro a viitorului buget al Uniunii ar limita capacitatea blocului comunitar de a răspunde crizelor. Propunerea președinției irlandeze a Consiliului UE vizează inclusiv fondurile de urgență, competitivitatea și ajutorul extern, în timp ce agricultura și finanțarea regională ar fi protejate.
Comisia Europeană avertizează asupra reducerilor din bugetul UE
Negocierile pentru bugetul Uniunii Europene din perioada 2028–2034 scot la iveală divergențe între statele membre privind nivelul cheltuielilor și domeniile care ar trebui să primească finanțare. Comisia Europeană susține că reducerile propuse ar diminua resursele disponibile pentru intervenții în situații de criză, relatează Politico, citând patru diplomați europeni care au vorbit sub protecția anonimatului.
Avertismentul a fost transmis ambasadorilor celor 27 de state membre de Stéphanie Riso, directoarea generală a departamentului Comisiei responsabil cu bugetul UE, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise.
Discuția a avut loc după ce președinția irlandeză a Consiliului UE a prezentat un plan de reducere cu aproximativ 8% a bugetului de aproape 2.000 de miliarde de euro propus de Comisie.
Potrivit diplomaților citați de Politico, executivul european este preocupat în special de restrângerea fondurilor care permit sprijinirea fermierilor și a regiunilor afectate de crize climatice sau de tensiuni geopolitice.
Ce fonduri ar urma să fie reduse
Planul aflat în negociere prevede tăieri totale de 159 de miliarde de euro. Printre domeniile vizate se numără:
Competitivitatea, cu o reducere de 75 de miliarde de euro;
Ajutorul extern, cu o reducere de 38 de miliarde de euro;
Fondurile pentru situații de urgență, cu reduceri de cel puțin 22 de miliarde de euro.
În schimb, propunerea irlandeză protejează agricultura și finanțarea regională, două componente tradiționale care reprezintă împreună aproape jumătate din bugetul Uniunii, potrivit publicației.
Această distribuție a reducerilor intră în contradicție cu direcția urmărită de Comisia Europeană. Executivul comunitar propusese un buget mai flexibil și alocarea unor sume mai mari către priorități precum competitivitatea și apărarea.
Germania cere economii mai mari. România, în tabăra „Prietenilor Coeziunii”
Reducerea de 159 de miliarde de euro nu a înlăturat diferențele dintre cele două grupuri de state implicate în negocieri.
Țările considerate „frugale”, între care Germania, Austria și Olanda, solicită diminuarea cu câteva sute de miliarde de euro a propunerii Comisiei. Pentru această tabără, economiile prevăzute de planul irlandez sunt insuficiente.
De cealaltă parte, grupul „Prietenii Coeziunii”, format din 17 state și din care face parte și România, se opune reducerilor și susține protejarea finanțării regionale și agricole.
Potrivit Politico, reprezentanții acestei coaliții au salutat faptul că propunerea președinției irlandeze păstrează cele două domenii în afara tăierilor. Planul încearcă astfel să răspundă cererilor de economii ale statelor frugale, fără să afecteze principalele alocări apărate de țările din sudul și estul Europei.
Negocierile pentru bugetul UE continuă la Bruxelles
Liderii europeni urmează să discute propunerea la summitul de la Bruxelles. Cifrele prezentate de președinția irlandeză sunt incluse într-un document de negociere cunoscut drept „negobox”, care servește ca punct de plecare pentru stabilirea unui compromis între guverne.
Reacțiile statelor membre vor indica dacă există șanse pentru un acord până la sfârșitul anului. Potrivit sursei citate, guvernele încearcă să avanseze negocierile înainte ca alegerile naționale din Franța, Polonia și Italia, prevăzute pentru 2027, să complice obținerea unei înțelegeri.
Până atunci, principala dispută rămâne împărțirea resurselor: cât poate fi redus din bugetul propus și ce fonduri trebuie protejate pentru ca Uniunea să poată răspunde atât nevoilor curente, cât și unor noi crize.