Europa, tot mai vulnerabilă în fața viitoarelor crize: tăieri de sute de miliarde de euro din bugetul UE

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 09:44

Comisia Europeană avertizează că reducerea cu 159 de miliarde de euro a viitorului buget al Uniunii ar limita capacitatea blocului comunitar de a răspunde crizelor. Propunerea președinției irlandeze a Consiliului UE vizează inclusiv fondurile de urgență, competitivitatea și ajutorul extern, în timp ce agricultura și finanțarea regională ar fi protejate.

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