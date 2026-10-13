Trump, mesaj subtil pentru Beijing și Moscova! Ana Maria Păcuraru dezvăluie avertismentul transmis de la Casa Albă

Publicat 13 oct. 2026, 13:09 Sursă Realitatea PLUS

Donald Trump respinge acuzațiile potrivit cărora China și Rusia ar sprijini Iranul în războiul cu Statele Unite și susține că nu crede că un asemenea ajutor există. În același timp, liderul american transmite un mesaj subtil către Beijing și Moscova, avertizând că Washingtonul ar afla imediat dacă cele două puteri s-ar implica de partea Teheranului. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și moderatoarea emisiunii „Miza Zilei”, explică semnificația declarațiilor președintelui american și contradicțiile apărute în interiorul administrației de la Washington.

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