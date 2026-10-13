Trump, mesaj subtil pentru Beijing și Moscova! Ana Maria Păcuraru dezvăluie avertismentul transmis de la Casa Albă

Donald Trump respinge acuzațiile potrivit cărora China și Rusia ar sprijini Iranul în războiul cu Statele Unite și susține că nu crede că un asemenea ajutor există. În același timp, liderul american transmite un mesaj subtil către Beijing și Moscova, avertizând că Washingtonul ar afla imediat dacă cele două puteri s-ar implica de partea Teheranului. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și moderatoarea emisiunii „Miza Zilei”, explică semnificația declarațiilor președintelui american și contradicțiile apărute în interiorul administrației de la Washington.
Donald Trump neagă că Rusia și China ar ajuta Iranul în războiul cu Statele Unite
Președintele american susține că nu există motive să creadă că Moscova și Beijingul oferă sprijin Iranului în conflictul cu Statele Unite. Trump a reacționat după ce mai mulți critici au acuzat Rusia și China că ar ajuta Teheranul, fie prin furnizarea de informații, fie prin alte forme de sprijin. Într-un mesaj publicat pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a declarat că, și dacă un asemenea ajutor ar exista, acesta ar fi unul foarte redus. Argumentul său este că atât Rusia, cât și China au prea mult de pierdut dacă s-ar implica în conflict, iar serviciile americane ar descoperi rapid o asemenea colaborare.
Declarațiile vin în contextul războiului dintre Statele Unite și Iran, în care relațiile Teheranului cu Moscova și Beijingul sunt urmărite atent de Washington.
Ana Maria Păcuraru explică mesajul subtil transmis către Putin și Xi Jinping
Potrivit analizei prezentate de Ana Maria Păcuraru, Donald Trump urmărește două obiective prin declarațiile sale. Pe de o parte, încearcă să răspundă criticilor din Statele Unite, care îl acuză că minimalizează sprijinul de care ar beneficia Iranul. Pe de altă parte, transmite un avertisment indirect către Vladimir Putin și Xi Jinping.
Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă explică faptul că Trump preferă diplomația directă, bazată pe relațiile personale cu liderii marilor puteri. Acesta a susținut și în trecut că a primit asigurări din partea președintelui chinez și a liderului de la Kremlin că nu vor furniza arme Iranului.
În vară, Trump a vorbit despre promisiunea făcută personal de Xi Jinping în timpul unei întâlniri la Beijing. Liderul american a susținut atunci că și Vladimir Putin i-a oferit garanții asemănătoare. Prin noile declarații, Trump arată public că are încredere în aceste promisiuni. În același timp, avertismentul că Statele Unite ar afla imediat despre un eventual ajutor militar reprezintă, potrivit analizei Anei Maria Păcuraru, un semnal că Washingtonul urmărește atent acțiunile celor două țări.
Contradicții la Washington. Pentagonul vorbește despre un posibil sprijin secret pentru Iran
Poziția exprimată de Donald Trump nu este însă pe deplin împărtășită de reprezentanții administrației americane. Ana Maria Păcuraru atrage atenția că șeful Pentagonului le-a transmis senatorilor americani că Rusia și China ar ajuta Iranul prin metode care nu sunt făcute publice. Această poziție contrastează cu declarațiile președintelui american, care susține că nu crede într-o implicare semnificativă a celor două puteri.
Mai mult, administrația de la Washington a sancționat deja companii chinezești acuzate că ar fi furnizat Iranului imagini din satelit. Aceste informații ridică semne de întrebare cu privire la amploarea relațiilor dintre Teheran, Beijing și Moscova, în ciuda asigurărilor primite de Trump. Astfel, mesajul liderului american poate fi interpretat atât ca o demonstrație publică de încredere în Putin și Xi Jinping, cât și ca un avertisment adresat celor doi.