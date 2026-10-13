Trump spune că Putin vrea un acord de pace mai mult decât Zelenski. Cerințele liderului ucrainean

Donald Trump susține că Vladimir Putin ar fi mai interesat decât Volodimir Zelenski de încheierea unui acord de pace, în timp ce Ucraina cere Statelor Unite să se asigure că Rusia respectă oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Întrebat despre continuarea loviturilor rusești, președintele american a invocat încălcări de ambele părți, fără să critice direct Kremlinul.
Trump: „Trebuie să-l convingem pe Zelenski să vrea să încheie un acord”
Președintele SUA a fost întrebat de jurnaliști despre atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, după anunțul făcut duminică privind un armistițiu în acest domeniu.
„Va trebui să văd despre ce este vorba, pentru că au existat încălcări de ambele părți”, a răspuns Donald Trump.
La întrebarea privind modul în care ar putea determina Rusia să respecte oprirea atacurilor, liderul de la Casa Albă a îndreptat discuția către disponibilitatea Kievului de a ajunge la o înțelegere.
„Cred că ceea ce se întâmplă este că el vrea să ajungă la un acord, și trebuie să-l convingem pe Zelenski să vrea să încheie un acord”, a declarat Trump, referindu-se la Vladimir Putin.
Jurnaliștii au insistat asupra intențiilor președintelui rus, în condițiile continuării atacurilor în Ucraina. Trump a evitat însă să formuleze critici la adresa Kremlinului.
„Cred că vor încheia un acord. Cred că de fapt Putin vrea să încheie un acord mai mult decât Zelenski”, a afirmat președintele american.
Zelenski cere SUA măsuri pentru respectarea armistițiului energetic
Anterior, luni, Volodimir Zelenski solicitase Washingtonului să se asigure că Rusia respectă armistițiul energetic anunțat de Donald Trump.
Într-o intervenție online la Forumul de securitate de la Varșovia, președintele ucrainean a cerut clarificări privind acțiunile pe care Statele Unite sunt dispuse să le întreprindă.
„Așteptăm să vedem ce pași specifici sunt gata americanii să întreprindă”, a spus Zelenski.
Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina a fost surprinsă de mesajul publicat de Trump pe rețelele sociale, prin care acesta anunța încetarea imediată a tuturor atacurilor asupra infrastructurii energetice.
Zelenski a susținut că Rusia a lovit o centrală electrică din Harkov la scurt timp după apariția anunțului.
„Și imediat după ce postarea a fost publicată, Rusia a efectuat un atac țintit asupra unei centrale electrice din Harkov, provocând noi pagube asupra sistemului nostru energetic”, a declarat el.
Ucraina spune că a suspendat atacurile asupra rafinăriilor rusești
Președintele ucrainean a afirmat că țara sa este pregătită să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice rusești, cu condiția ca Moscova să procedeze la fel.
Ca reacție la anunțul președintelui american, forțele ucrainene nu au atacat rafinăriile din Rusia în cursul nopții, a precizat Zelenski. În schimb, potrivit acestuia, dronele rusești au continuat să atace Kievul luni dimineață.
„Deci, pentru moment, acesta este răspunsul lui Putin pentru Trump: atacuri rusești. Dar așteptăm, așteptăm detaliile conversației dintre americani și ruși”, a mai spus liderul ucrainean.