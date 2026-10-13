Trump spune că Putin vrea un acord de pace mai mult decât Zelenski. Cerințele liderului ucrainean

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 11:33

Donald Trump susține că Vladimir Putin ar fi mai interesat decât Volodimir Zelenski de încheierea unui acord de pace, în timp ce Ucraina cere Statelor Unite să se asigure că Rusia respectă oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Întrebat despre continuarea loviturilor rusești, președintele american a invocat încălcări de ambele părți, fără să critice direct Kremlinul.

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