A fost dezvăluită cauza morții lui RJ Mitte. Bryan Cranston, îndurerat după pierderea actorului din „Breaking Bad”

Bryan Cranston a transmis un mesaj de doliu după moartea lui RJ Mitte, actorul care l-a interpretat pe Walter White Jr. în serialul „Breaking Bad”. Mitte a murit luni, 12 octombrie, la vârsta de 34 de ani, în Brownsville, Texas, iar vestea a fost confirmată de reprezentanții săi.
Într-o postare pe Facebook, Cranston a vorbit despre relația apropiată cu actorul care i-a fost fiu pe ecran și despre anii petrecuți împreună pe platourile de filmare. Cei doi păstraseră legătura și după încheierea serialului, iar cu doar câteva săptămâni înainte schimbaseră mesaje pentru a organiza un prânz.
Bryan Cranston își amintește prima întâlnire cu RJ Mitte
Interpretul lui Walter White a povestit că l-a cunoscut pe Mitte când acesta avea 14 ani și fusese ales pentru rolul lui Walter White Jr., cunoscut și sub numele de Flynn. Cranston a evocat entuziasmul tânărului actor și determinarea cu care acesta făcea față programului de filmări.
„RJ Mitte, fiul meu drag din «Breaking Bad», a murit”, a scris Cranston, mărturisind că vestea l-a copleșit. Actorul a amintit că Mitte trăia cu paralizie cerebrală și a subliniat implicarea sa în susținerea artiștilor cu dizabilități.
Mesajul său a inclus și o referire la ultima conversație dintre ei. Cranston a spus că discutaseră recent despre posibilitatea de a lua masa împreună și și-a exprimat afecțiunea pentru fostul coleg, alături de care petrecuse timp atât în perioada serialului, cât și după încheierea acestuia.
„Îmi vei lipsi, fiule”, a fost unul dintre mesajele de rămas-bun ale actorului.
Ce au transmis reprezentanții actorului despre deces
Un reprezentant al lui RJ Mitte a declarat că actorul a murit prin sinucidere, informație relatată de revista People. Bryan Cranston a făcut, de asemenea, referire la această împrejurare în omagiul publicat pe Instagram.
Separat, poliția din Brownsville a precizat că investigația este în desfășurare și că stabilirea oficială a cauzei și a modului decesului este încă în așteptare.
La finalul mesajului său, Cranston i-a îndemnat pe cei care se confruntă cu gânduri suicidare să solicite sprijin, transmițând că există speranță.
RJ Mitte, cunoscut pentru rolul lui Walter White Jr. în „Breaking Bad”
RJ Mitte a apărut în toate cele cinci sezoane ale serialului „Breaking Bad”, difuzat între 2008 și 2013. Personajul său, Walter White Jr., era fiul protagonistului interpretat de Bryan Cranston și trăia cu paralizie cerebrală, la fel ca actorul care îl interpreta.
Dincolo de cariera în televiziune, Mitte s-a implicat în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și a unei reprezentări mai ample a acestora în industria divertismentului. Experiența sa personală a contribuit la construirea rolului care l-a făcut cunoscut publicului internațional.