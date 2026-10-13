A fost dezvăluită cauza morții lui RJ Mitte. Bryan Cranston, îndurerat după pierderea actorului din „Breaking Bad”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 10:52

Bryan Cranston a transmis un mesaj de doliu după moartea lui RJ Mitte, actorul care l-a interpretat pe Walter White Jr. în serialul „Breaking Bad”. Mitte a murit luni, 12 octombrie, la vârsta de 34 de ani, în Brownsville, Texas, iar vestea a fost confirmată de reprezentanții săi.

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