Într-una dintre ultimele fotografii în care apare Prințesa Diana se distinge o siluetă cu păr blond, pe bancheta din spate a faimosului Mercedes. Poza este făcută imediat după ce mașina a plecat de la Hotelul Ritz, din Paris. Se întâmpla pe 30 august 1997.

Sursa foto: News Limited



Pe scaunul șoferului stă Henri Paul. Bărbatul are ochii larg deschiși. Ceva clar părea să-l deranjeze și să-l uimească, în același timp. Alături, un tânăr blond, care pare să fie extrem de preocupat de ce se întâmpla în fața mașinii, unghi din care a și fost făcută fotografia. Bărbatul este Trevor Rees-Jones, un fost soldat ajuns bodyguard. De 25 de ani, acesta este singurul care poate spune ce s-a petrecut, cu adevărat, în acea seară blestemată! Soarta a făcut, însă, ca acesta să nu-și mai amintească 4 minute cruciale din acea zi: momentul dinaintea impactului.



La doar 5 minute după ce fotografia a fost făcută, doi dintre ocupanții mașinii au murit când limuzina Mercedes S280, care circula cu peste 100km/h, s-a izbit de al treisprezecelea stâlp al tunelului de la Podul Alma (Pont d’Alma). Niciunul dintre ocupanți nu avea centura de siguranță.



Prințesa Diana a murit mai târziu, la spital, în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața.



Singurul supraviețuitor a fost Trevor Rees, bodyguardul familiei Al-Fayed. În ciuda norocului, viața sa a luat o turnură devastatoare, după accident: a divorțat, a avut probleme cu drogurile și numele lui a fost implicat în tot felul de teorii ale conspirației, referitoare la accident.

Moartea Prințesei Diana. De ce se afla Rees în mașină?

În perioada iulie-august 2017, relația dintre Prințesa Diana și Dodi Al-Fayed a înflorit, sub privirile neiertătoare ale paparazzilor. În preajma accidentului, cei doi tocmai reveniseră din a treia vacanță petrecută împreună: o croazieră în Sardinia. În acea după amiază, se îndreptau spre apartamentul lui Dodi, de lângă Champs-Elysees. Îi însoțeau doi bodyguarzi, Trevor Rees și Kez Wingfield.

Sursa foto: News Corp Australia



Stresați de cele peste 30 de mașini care îi urmăreau, șeful de securitate de la Hotelul Ritz și șoferul Henri Paul au pus la cale un plan: două mașini aveau să părăsească hotelul înaintea convoiului, ca momeală, în timp ce Paul urma să plece prin spate, cu mașina în care se aflau Prințesa Diana și Dodi. Ulterior, la anchetă, Rees a povestit că planul șoferului i s-a părut riscant.



"Nu mă încânta ideea ca Dodi să despartă gărzile de corp, dar am urmat planul. Inițial, mi s-a spus că Prințesa Diana și Dodi vor merge fără gardă de corp. Le-am spus că nu voi permite așa ceva, că mă voi urca personal în mașină cu ei, pentru siguranța lor", a spus Rees.

Moartea Prințesei Diana. Cele 4 minute lipsă

După accident, Rees a declarat anchetatorilor că ultimul lucru pe care și-l poate aminti din ziua aceea este că s-a urcat în mașină, la Hotelul Ritz. Asta, potrivit anchetatorilor, însemna că bărbatul și-a șters din memorie complet ce s-a întâmplat cu 4 minute înainte de acel moment.





Într-un interviu din 2000, acesta declara: "Sunt singurul om care poate spune lumii ce s-a întâmplat, dar pur și simplu nu-mi pot aminti. Dacă aș putea să vorbesc, toate aceste mizerii s-ar termina." Se referea la teoriile conspirației care au apărut după acea noapte.

Moartea Prințesei Diana. Trevor Rees, singurul supraviețuitor al accidentului

La doar 5 minute după ce au plecat de la hotel, a avut loc accidentul. Rănile pe care le-a suferit Rees au fost "catastrofale", potrivit medicilor. Capul și coastele i-au fost zdrobite, a stat 10 zile în comă și, potrivit fișelor medicale, toate oasele capului i-au fost sparte. Chirurgii au făcut eforturi supraomenești pentru a-i reconstrui osatura, folosind nu mai puțin de 150 de piese din titan și ghidându-se după o fotografie mai veche a bărbatului.



Într-un interviu, doctorul Luc Chikhani, cel care l-a operat, a mărturisit, vizibil șocat, că n-a mai văzut pe nimeni cu atâtea oase rupte și care să fie în viață.



"Capul era complet zdrobit. Fața era plată. I-am reconstruit-o de la zero. Nasul era măcinat, iar maxilarul era rupt", a povestit medicul.



În același an, Rees a ieșit din serviciul lui Al-Fayed, la cererea tatălui lui Dodi, care-l suspecta că a colaborat cu serviciile britanice de securitate, pe care acesta le vedea direct implicate în accidentul cutremurător în care și-au pierdut viața fiul său și Prințesa Diana.



"M-ai trădat", i-ar fi spus acesta lui Rees.



După acest episod, Trevor s-a mutat la mama sa și s-a angajat la un magazin de articole sportive. La doar câteva luni de la accident, a divorțat.

Moartea Prințesei Diana. Adevărul iese la iveală

În 2008, în cadrul unei anchete noi, Rees a declarat că își aduce aminte fragmente din acea noapte: "Țin minte că am oprit la semafor. În acel moment, în dreapta mașinii am văzut o motocicletă. Nu țin minte dacă mai erau alte vehicule, dar țin minte foarte bine motocicleta. Apoi, memoria e albă. Nu țin minte durerea, dar mintea îmi era tulbure. Nu mai știu dacă m-a ținut cineva sau dacă a încercat să mă ajute. Țin minte că cineva gemea și am auzit pe cineva șoptind "Dodi". Dar nu știu cine a spus asta. Pe de altă parte, dacă nu mai era nimeni cu noi în mașină, mă gândesc că vocea trebuie să fi fost a Prințesei Diana, pentru că era clar o voce de femeie."

Ulterior, Trevor a revenit asupra declarațiilor și le-a nuanțat. "Amintirile sunt vagi și chiar și eu pun anumite aspecte la îndoială. Dar le fac publice pentru că îmi tot vin în cap", a spus acesta.



Totodată, bărbatul a negat că ar avea o implicare în accident sau că ar fi fost mâna agenților MI6. "Nu fac parte din nicio conspirație, nu urmăresc distorsionarea adevărului. Nu am făcut decât să spun adevărul, așa cum îl văd eu", a spus Rees.

Moartea Prințesei Diana. Ultima piesă din puzzle

Un alt martor-cheie în anchetă este al doilea bodyguard, Wingfield. Acesta a declarat că amândoi știau că mașina era urmărită de paparazzi. Și a spus că amândoi i-au cerut tatălui lui Dodi, Mohammed Al-Fayed, suplimentarea gărzilor, pentru a face față situației.



Un alt mare semn de întrebare, însă, este dat de faptul că Paul, la a cărui autopsie s-a descoperit că, înainte de a se urca la volan, consumase alcool, a fost lăsat să conducă mașina.



"Lumea spune "Trebuia să fi știut asta!", dar nimic din comportamentul lui Henry Paul nu dădea de bănuit că ar fi făcut asta. Și persoana lui nu era oricum în centrul atenției mele. Țin minte că mă gândeam cum să apuc să mănânc cât mai repede un sandviș și să mă și întorc la muncă", a mai spus Wingfield.