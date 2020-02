VIDEO Elton John a rămas fără voce în timpul unui concert. A fost diagnosticat cu pneumonie

Artistul, în vârstă de 72 de ani, și-a pierdut vocea chiar la mijlocul recitalului pe care îl dădea pe stadionul Mount Smart din Auckland.

„Tocmai am rămas fără voce. Nu pot să cânt”, a spus publicului Sir Elton John.

„Trebuie să plec. Îmi pare rău”, a mai spus artistul, aparent în lacrimi, aplecându-se peste pian și scuturându-și capul.

Elton John a părăsit scena mergând destul de greu, cu ajutorul unor asistenți, dar în ovațiile publicului.

Înainte cu cateva ore de recitalul din Auckland, artistul anunțase că a fost diagnosticat cu o formă de pneumonie pe care a dus-o pe picioare. La un moment dat, la jumătatea concertului, a fost consultat de un medic și, în ciuda bolii, a reușit să cânte clasicele și îndrăgitele sale melodii „Candle in the Wind” and „All the Girls Love Alice”. Însă în cele din urmă, nu a putut să parcurgă tot playlist-ul, vocea cedându-i în timp ce încerca să cânte „Daniel”.

Pe contul său de pe Twitter si Facebook, starul, recent premiat cu Oscar pentru "Rocketman", le-a mulţumit fanilor că au venit în număr atât de mare la concertul organizat în cadrul turneului său de adio. El şi-a cerut scuze şi pentru că boala i-a afectat interpretarea:

"Eram hotărât să ofer tot ce-i mai bun", a scris el. "Am cântat şi cânt cu inima, până când vocea mă va ţine. Sunt dezamăgit, profund supărat şi îmi pare rău. Am dat tot ce-am avut. Mulţumesc pentru sprijinul extraordinar şi pentru dragostea pe care mi-aţi arătat-o de-a lungul concertului. Vă sunt etern recunoscător".

Intitulat "Farewell Yellow Brick Road", acest turneu mondial al lui Elton John este prezentat drept ultimul. El l-a început în 2018 şi ar trebui să se încheie în decembrie 2020. În 2018, Elton John a anunțat că nu va mai face turnee și va acorda prioritate familiei. Însă a promis că își va lua adio de la fani printr-o serie de 300 de spectacole pe care le va susține pe parcursul a trei ani.

În urmă cu o săptămână, Elton John urca pe scena Galei premiilor Oscar, unde melodia „(I’m Gonna) Love Me Again”, pe care a compus-o pentru filmul autobiografic „Rocketman”, a fost declarată „cel mai bun cântec original”.

Pneumonia atipică este un tip de infecție a plămânilor cauzată de bacterii sau viruși. Este mai puțin serveră decât alte tipuri de pneumonii și are simptome ca ale unei răceli mai puternice: tuse, dureri în piept, dureri în gât, dureri de cap. Uneori nici nu este diagnosticată și este dusă pe picioare de pacient.

Încă nu se știe dacă boala lui Elton John va afecta calendarul acestor concerte. Vedeta ar trebui să mai aibă spectacole marți și joi, tot la Auckland.

Si in urma u aproape trei ani, in 2017, a fost nevoit să anuleze nouă concerte în California şi Las Vegas, din cauza unei probleme de sănătate. Atunci o infecţie bacteriană pe care a contactat-o în turneul sud-american l-a facut sa intrerupa seria concertelor. Totuşi, în acel an, el a susţinut 87 de concerte, în Europa şi Australia, precum şi în Las Vegas, unde avea o rezidenţă cu show-ul „The Million Dollar Piano”.