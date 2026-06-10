Două state din Golf accelerează proiecte uriașe pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz. Petrolul caută rute alternative în plin haos energetic

Irakul și Emiratele Arabe Unite au intrat într-o cursă contra cronometru pentru a-și proteja exporturile de petrol, pe fondul blocajelor și riscurilor tot mai mari din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime energetice din lume. În contextul în care traficul naval este perturbat de conflicte și amenințări de securitate, cele două state încearcă să reducă dependența de acest punct strategic vulnerabil.

Soluția aleasă este dezvoltarea accelerată a unor rute alternative de transport al țițeiului, în special prin conducte care ocolesc zona maritimă instabilă.

Irakul mizează pe conductele spre Turcia pentru a salva exporturile

Guvernul de la Bagdad a aprobat recent accelerarea exporturilor de petrol prin rețeaua de conducte care leagă regiunea Kurdistan de Turcia. Această infrastructură urmează să devină una dintre principalele căi alternative pentru economia irakiană, puternic dependentă de vânzările de țiței.

Planul prevede creșterea semnificativă a capacității de transport, de la aproximativ 220.000 de barili pe zi la până la 770.000 de barili pe zi.

Conducta permite accesul către portul mediteranean turc Ceyhan, oferind astfel o ieșire la Marea Mediterană, în afara rutelor maritime din Golf.

Importanța sectorului energetic pentru Irak rămâne uriașă. Potrivit datelor Băncii Mondiale, industria petrolieră a reprezentat 53% din produsul intern brut real al țării în 2025, ceea ce face ca orice blocaj în exporturi să aibă efecte economice majore.

Exporturi în cădere după blocajul din Ormuz

Efectele tensiunilor din regiune sunt deja vizibile în datele comerciale. Analize realizate de compania QuantCube Technology arată o scădere drastică a exporturilor irakiene după deteriorarea situației de securitate și limitarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

În luna aprilie, Irakul ar fi exportat aproximativ 10 milioane de barili prin această rută, în scădere abruptă față de cele 93 de milioane de barili înainte de izbucnirea conflictului.

Diferența evidențiază cât de vulnerabilă este economia irakiană în fața perturbării principalelor coridoare maritime din regiune.

Emiratele mizează pe o conductă strategică spre Fujairah

În paralel, Emiratele Arabe Unite accelerează construcția unei noi conducte Vest–Est, care va lega zonele de producție de portul Fujairah, situat în afara Golfului Persic.

Proiectul este considerat strategic și ar urma să intre în funcțiune în 2027, cu obiectivul de a dubla capacitatea de export a companiei petroliere naționale ADNOC.

Autoritățile din Abu Dhabi au intensificat lucrările la acest proiect, iar prințul moștenitor al Emiratelor, șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a cerut în luna mai accelerarea implementării, în contextul cererii globale tot mai mari de energie.

Avantajul Emiratelor: infrastructură deja existentă în afara Golfului

Analiștii din domeniul energetic consideră că Emiratele Arabe Unite se află într-o poziție mai favorabilă decât Irakul, datorită existenței terminalului petrolier Fujairah, amplasat strategic în afara Golfului Persic.

Chiar dacă infrastructura a fost afectată în trecut de atacuri în timpul conflictelor regionale, terminalul continuă să funcționeze și să ofere o alternativă reală la ruta prin Strâmtoarea Ormuz.

Această poziție reduce dependența Emiratelor de o zonă maritimă considerată una dintre cele mai sensibile din lume din punct de vedere geopolitic.

Rute alternative, dar încă vulnerabile la atacuri

Deși noile coridoare energetice sunt dezvoltate într-un ritm accelerat, ele nu sunt complet ferite de riscuri.

Conducta est–vest a Arabiei Saudite a fost atacată în luna aprilie, iar terminalul din Fujairah a fost vizat de drone iraniene, incidente care au perturbat temporar activitatea de încărcare a petrolului.

Aceste evenimente arată că, în ciuda investițiilor masive, infrastructura energetică din regiune rămâne expusă tensiunilor geopolitice.

Ormuz, un punct critic pentru piața globală de energie

Înainte de actualul conflict, aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și produse petroliere tranzitau zilnic Strâmtoarea Ormuz, ceea ce o transforma într-unul dintre cele mai importante puncte de pe harta energetică globală.

În prezent, capacitatea combinată a rutelor alternative dezvoltate de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite este estimată între 3,5 și 5,5 milioane de barili pe zi, mult sub nivelul fluxurilor istorice prin Ormuz.

Această diferență menține presiunea asupra piețelor internaționale și obligă statele producătoare să investească masiv în infrastructură alternativă.

Investiții uriașe și dependență de acorduri internaționale

Dezvoltarea unor noi coridoare energetice implică investiții de ordinul miliardelor, perioade lungi de construcție și negocieri complexe între state.

Conductele care traversează mai multe teritorii depind de acorduri politice stabile, ceea ce face ca aceste proiecte să fie vulnerabile la schimbările geopolitice din regiune.

Transportul prin Ormuz rămâne instabil

În ciuda eforturilor de diversificare, Strâmtoarea Ormuz continuă să fie utilizată, însă într-un climat de risc crescut.

Navele comerciale care încearcă să traverseze zona se confruntă cu amenințări de securitate și posibilitatea unor sancțiuni, ceea ce menține incertitudinea pe piața globală a petrolului și contribuie la volatilitatea prețurilor energetice.