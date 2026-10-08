Donald Tusk avertizează asupra unui „cult al violenței” în Polonia. Ce îi influențează pe tinerii care atacă în școli

Publicat 8 oct. 2026, 17:12 Sursă Reuters

Polonia se confruntă cu o serie de atacuri violente în școli, iar premierul Donald Tusk avertizează asupra apariției unui „cult al violenței” în rândul tinerilor. Șeful guvernului polonez pune fenomenul în legătură cu influența internetului, a jocurilor video și a conținutului violent distribuit în mediul online.

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