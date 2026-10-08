Donald Tusk avertizează asupra unui „cult al violenței” în Polonia. Ce îi influențează pe tinerii care atacă în școli
Donald Tusk. Foto: Profimedia
Polonia se confruntă cu o serie de atacuri violente în școli, iar premierul Donald Tusk avertizează asupra apariției unui „cult al violenței” în rândul tinerilor. Șeful guvernului polonez pune fenomenul în legătură cu influența internetului, a jocurilor video și a conținutului violent distribuit în mediul online.
Declarațiile au fost făcute joi, 8 octombrie 2026, după ce în două zile au avut loc două atacuri cu cuțitul în instituții de învățământ din Polonia, iar poliția a anunțat că a împiedicat un posibil al treilea atac. Cel mai recent incident s-a soldat cu moartea unei angajate a unei școli primare, scrie Reuters.
Tusk denunță un „cult al violenței”
Donald Tusk a vorbit despre ceea ce consideră a fi răspândirea unui fenomen periculos în rândul tinerilor, după seria de incidente violente din școlile poloneze.
„Acest cult al violenței a devenit omniprezent în lume și, din păcate, a ajuns și în Polonia”, a deplâns Donald Tusk într-o conferință de presă.
Premierul polonez a legat acest fenomen de influența mediului online și de conținutul violent la care tinerii sunt expuși.
El a adăugat că acest fenomen are loc „sub influența internetului, a jocurilor video și a conținutului care promovează violența pură, 'freak fights'”.
Termenul „freak fights” desemnează confruntări de tip spectacol, inspirate de artele marțiale sau de sporturile de contact și organizate între celebrități, influenceri și alte persoane publice. Principalul scop al acestor evenimente este divertismentul și atragerea unei audiențe cât mai mari.
Tusk a vorbit și despre ceea ce a numit „un fenomen al imitației”, despre care spune că îi afectează în special pe băieți.
Potrivit premierului polonez, aceștia se află „foarte adesea într-o stare de criză mentală”, iar această situație este, la rândul său, „legată de un comportament de grup” care implică în special fenomene de hărțuire.
Două atacuri în două zile și un al treilea caz dejucat
Declarațiile lui Tusk au venit după o succesiune neobișnuită de incidente violente în școlile din Polonia.
Joi dimineață, un fost elev în vârstă de 15 ani a atacat personalul unei școli primare din Leszczydół-Nowiny, în nord-estul Varșoviei. O femeie în vârstă de 37 de ani, angajată ca îngrijitoare a școlii, a murit în urma atacului, iar alte două persoane au fost rănite. Atacatorul a fost reținut de poliție.
Reuters relatează că adolescentul purta o cameră montată pe cască atunci când a intrat în școală. Autoritățile investighează inclusiv posibilitatea ca atacul să fi avut legătură cu o provocare lansată pe internet. Nu este clar dacă agresiunea a fost efectiv filmată.
Cu o zi înainte, un tânăr de 19 ani a atacat persoane într-o altă instituție de învățământ din Ostrołęka. Potrivit Reuters, 10 persoane au fost rănite, inclusiv atacatorul.
În aceeași perioadă, poliția a reținut un adolescent de 17 ani în Sierpc, suspectat că pregătea un atac. Asupra acestuia au fost găsite două cuțite, iar anchetatorii au descoperit pe dispozitivele electronice că acesta căutase informații despre modul în care putea organiza un asemenea act violent.
Premierul se teme de atacuri comise prin imitație
Seria de incidente a determinat autoritățile poloneze să ia în calcul posibilitatea apariției unui fenomen de imitare a atacurilor.
„Ne temem de un sumbru fenomen al imitării”, a declarat Donald Tusk în cadrul unei reuniuni de urgență, potrivit Reuters.
Premierul a subliniat și elementul neobișnuit din cazul atacului de joi, referindu-se la camera pe care adolescentul o purta pe cască și la intenția aparentă de a filma agresiunea.
„Ne confruntăm cu o situație extraordinară... pentru prima dată, avem de-a face cu un criminal care purta o cameră montată pe cască, intenționând să filmeze atacul cu cuțitul”, a spus Tusk.
Poliția investighează în acest moment posibilitatea ca incidentele să fie legate de o provocare răspândită pe internet. Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat că autoritățile dețin informații în acest sens.
Polițiști în jurul școlilor în fiecare zi
După atacurile din această săptămână, guvernul polonez a decis intensificarea prezenței poliției în apropierea instituțiilor de învățământ.
Tusk a anunțat că polițiștii vor vizita zilnic școlile, măsura fiind destinată prevenirii unor noi acte de violență.
Premierul a convocat joi o reuniune de urgență la care au fost chemați miniștrii de interne, digitalizării, educației naționale și sănătății, precum și coordonatorul serviciilor speciale și comandantul-șef al poliției. Reuniunea a avut loc după seria de atacuri produse în instituțiile de învățământ.
Tusk a apreciat totodată intervenția cadrelor didactice care au încercat să-l oprească pe atacatorul de la Leszczydół-Nowiny. Doi profesori au fost răniți în timp ce încercau să îl imobilizeze, scrie presa poloneză.
Tusk îl critică pe președintele Karol Nawrocki
Premierul polonez a legat situația și de disputa politică privind combaterea conținutului violent și a discursului instigator la ură în mediul online.
Donald Tusk l-a criticat pe președintele naționalist Karol Nawrocki pentru că a respins un proiect de lege despre care premierul afirmă că urmărea să combată violența și discursul instigator la ură pe rețelele sociale.
În contextul atacului de joi, Tusk a revenit asupra acestei decizii și a susținut că legislația ar fi oferit autorităților instrumente suplimentare pentru a interveni asupra unor astfel de conținuturi online. Presa poloneză relatează că premierul a invocat inclusiv scenariul în care un asemenea atac ar fi fost transmis în direct pe internet și susține că, în lipsa prevederilor respective, conținutul nu ar fi putut fi blocat.
Disputa dintre Tusk și Nawrocki privind prerogativele statului în raport cu conținutul online are loc pe fondul unei relații tensionate între guvern și președintele polonez, care a respins mai multe inițiative legislative ale executivului.
Poliția avertizează că autorii faptelor violente sunt tot mai tineri
Seria de incidente a determinat și autoritățile de ordine publică să atragă atenția asupra vârstei tot mai mici a unor persoane suspectate că pregătesc acte violente.
Inspectorul Katarzyna Nowak, director pentru comunicare în cadrul poliției naționale, a declarat că infractorii implicați în fapte grave devin tot mai tineri în Europa.
„În ultimele luni, în Polonia, am văzut arestări ale unor adolescenți care se pregăteau să comită atacuri... Așadar, aceasta este într-adevăr o problemă cu care ne confruntăm și pe care trebuie să o recunoaștem”, a declarat ea pentru TVP Info, citată de Reuters.
În cazul adolescentului de 17 ani reținut la Sierpc, ministrul de interne Marcin Kierwinski a afirmat că acesta vorbise despre intenția de a face „ceva periculos” în incinta unei școli. Datele recuperate de pe dispozitivele electronice ar fi indicat și căutări online despre modul în care putea fi organizat un asemenea eveniment violent.
În acest context, atacurile din ultimele două zile au determinat autoritățile poloneze să sporească măsurile de securitate în jurul școlilor, în timp ce guvernul discută atât despre prezența poliției, cât și despre influența conținutului violent distribuit online asupra tinerilor.
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