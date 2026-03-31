Critici la adresa aliaților occidentali

Trump a reproșat unor state, precum Regatul Unit, că nu s-au implicat în acțiuni împotriva Iranului și a spus că SUA nu vor mai interveni pentru a le sprijini.

„Toate aceste țări, care nu mai au combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în tăierea puterii Iranului, am o sugestie pentru voi:”

Mesajul direct al lui Trump

Fostul lider american le-a transmis aliaților două opțiuni: să cumpere combustibil din SUA sau să acționeze pe cont propriu.

„Prima sugestie: cumpărați de la S.U.A., noi avem din belșug. A doua sugestie: adunați-vă ceva curaj întârziat, mergeți la Strâmtoare și pur și simplu LUAȚI-L.”

Trump a spus că Statele Unite nu vor mai fi alături de aceste țări, așa cum nici ele nu au fost alături de SUA.

„Va trebui să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă, S.U.A. nu vor mai fi acolo să vă ajute, așa cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea a fost făcută. Duceți-vă și luați-vă singuri petrolul!”