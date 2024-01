Născut la 18 iulie 1941 în orăşelul Kirn din vestul Germaniei, el este considerat cel mai de succes producător german la nivel internaţional, cu peste 800 de milioane de discuri vândute.



Frank Farian, pe numele real Franz Reuther, a debutat ca bucătar înainte de a înfiinţa în 1961 trupa rock "Frankie und die Schatten" ("Frankie şi umbrele"), care i-a lansat cariera muzicală.



Faima a venit mai târziu, odată cu succesul formaţiei Boney M., trupa disco din anii 1970 creată de acesta de la zero, pentru care a compus unele dintre piese şi a înregistrat el însuşi vocile masculine în studio, lăsându-i pe cei patru membri ai Boney M. să asigure spectacolul pe scenă în costumele lor strălucitoare.



Piesele "Daddy Cool", "Ma Baker", "Sunny" şi "Rasputin" au devenit piese-cult.



Frank Farian a dat o altă lovitură în lumea muzicii cu duo-ul Milli Vanilli, care a apărut pe scena pop în 1988, cu hitul "Girl You Know It\"s True".



Acest succes a luat însă o turnură scandaloasă când, la sfârşitul lui 1990, producătorul a mărturisit presei că vocile cântăreţilor, doi mulatri cu aspect plăcut, nu erau cele care se auzeau pe album şi că aceştia făcuseră playback la toate concertele.



Înşelăciunea le-a adus celor două vedete, francezul Fab Morvan şi germanul Rob Pilatus, o coborâre în infern. Concret, duo-ul a fost nevoit să renunţe la premiul Grammy pentru "cel mai bun artist nou" primit în 1990.



Un documentar intitulat "Milli Vanilli", difuzat pe platforma Paramount+, a decriptat recent povestea grupului, însă Frank Farian a refuzat să vorbească în cadrul acestuia.