Jucătorul de fotbal american al Universității Internaționale din Florida, Luke Knox, a murit miercuri seară, la doar 22 de ani.

Knox, al cărui frate este al lui Buffalo Bills, Dawson Knox, studia afaceri la FIU. Cauza morții lui nu a fost făcută publică.

Originar din Brentwood, Tennessee, Luke a petrecut ultimele patru sezoane la Universitatea din Mississippi ca linebacker înainte de a se transfera la FIU anul acesta.

„Cuvintele nu pot exprima tristețea sinceră pe care o simțim din cauza dispariției coechipierului și prietenului nostru, Luke Knox”, a declarat antrenorul FIU, Mike MacIntyre, pe Twitter.

„Am avut onoarea să-l antrenez pe Luke la Ole Miss și FIU. În timp ce i-am admirat pasiunea pentru fotbal, dragostea lui autentică pentru familia și colegii lui este ceea ce îmi voi aminti mereu. A avut un mod special de a-i face pe toți cei din jurul lui să se simtă confortabil și încrezător."

MacIntyre a continuat: „Familia lui Luke este specială pentru mine și vor fi continuu în inima mea și în rugăciunile mele în această perioadă dificilă. În numele întregii familii de fotbal FIU, transmit sincere condoleanțe familiei lui Luke și tuturor celor care îl iubesc."

Pe rețelele de socializare curg mesajele de condoleanțe.

We are saddened by the sudden passing of Luke Knox, a member of the FIU Football program.



We send our thoughts and prayers to Luke’s family, friends and teammates during this difficult time. pic.twitter.com/07tHUiBByj