O tânără actriță în plină ascensiune a fost găsită fără suflare în propria casă. Jung Chae-yul, din Coreea de Sud, avea doar 26 de ani.

Ea juca în prezent în producția Netflix „Zombie Detective” și lucra și ca model.

Anunțul morții fulgerătoare a fost făcut de Agenția Jung Management S, fără a oferi detalii despre circumstanțele în care s-a produs moartea sa.

„Trebuie să oferim vești triste și sfâșietoare. Actrița Chae-yul ne-a părăsit pe 11 aprilie”, se precizează în anunțul făcut marți, 11 aprilie.

Jung a avut o ascensiune fulminantă în filmele și serialele sud-coreene (K-drama), devenite foarte populare. Jung şi-a câştigat notorietatea cu rolul său din „Zombie Detective” , dar şi cu producţii precum „I Have Not Done My Best” şi „Deep”.

Tânăra actriță urma să apară într-un nou serial TV - Wedding Impossible, dar producătorii au anunțat că au întrerupt filmările după tragedie, potrivit The Daily Mail.

În ultima sa postare de pe Instagram, Jung apare într-o fotografie monocromă, purtând căști și stând pe podea cu un pahar în mână.

Fanii au început să transmită mesaje după dispariția sa.

„Odihnește-te în pace, suflet frumos”, a scris unul dintre ei. Un altul a notat: „Îți doresc tot binele acolo și numai amintiri bune. Sunt atât de trist. Nu știu cum să mă simt”.

Impresarul actriței a transmis un mesaj legat de înmormântarea restrânsă care va avea loc.

„Potrivit dorințelor familiei îndoliate, cuprinși de o durere mai mare decât oricine altcineva, înmormântarea va avea loc în secret și în liniște.

Vă cerem să vă abțineți de la răspândirea de zvonuri despre moartea ei”, a precizat managerul actriței sud-coreene.

Acesta a adăugat că în acest moment nu există nicio cauză sigură pentru moartea subită a lui Jung Chae-yul.

„A fost foarte muncitoare. Era o prietenă cu un suflet profund. Este greu de descris în cuvinte cât de minunată era ca actriță”, a mai spus impresarul lui Jung Chae-yul.