Descoperire uriașă pe fundul mării, în portul Salonic. Sute de bombe și proiectile din Al Doilea Război Mondial au ieșit la iveală

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 14:21

Sute de obuze, bombe și alte proiectile rămase din cel de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite pe fundul mării, în portul Salonic. Printre acestea se află aproximativ 80 de bombe care cântăresc peste 50 de kilograme fiecare, iar autoritățile trebuie acum să găsească o soluție pentru îndepărtarea lor în siguranță.

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