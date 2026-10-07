Descoperire uriașă pe fundul mării, în portul Salonic. Sute de bombe și proiectile din Al Doilea Război Mondial au ieșit la iveală

Sute de obuze, bombe și alte proiectile rămase din cel de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite pe fundul mării, în portul Salonic. Printre acestea se află aproximativ 80 de bombe care cântăresc peste 50 de kilograme fiecare, iar autoritățile trebuie acum să găsească o soluție pentru îndepărtarea lor în siguranță.
Munițiile au fost găsite într-o zonă în care este planificată extinderea celui de-al șaselea debarcader al portului. Descoperirea a fost făcută în timpul unei inspecții magnetice a fundului mării, folosită pentru verificarea zonei înainte de continuarea lucrărilor de construcție.
Sute de proiectile ascunse pe fundul mării
Studiul a scos la iveală sute de elemente de muniție veche, rămase acolo de peste opt decenii. Astfel de proiectile din Al Doilea Război Mondial pot rămâne periculoase chiar și după foarte mulți ani, motiv pentru care zona trebuie curățată înainte ca lucrările din port să înainteze.
Potrivit informațiilor apărute în presa din Grecia, proiectilele ar fi ajuns în mare în octombrie 1944. Soldații germani le-ar fi aruncat în apă în timpul retragerii grăbite din Salonic, în perioada în care Armata Roșie înainta prin Balcani.
Aproximativ 80 de bombe au peste 50 de kilograme
Dimensiunea descoperirii complică lucrările pregătite în zona portului, mai ales că aproximativ 80 dintre obiectele găsite sunt bombe cu o greutate mai mare de 50 de kilograme fiecare. Fundul mării trebuie verificat și curățat înainte ca șantierul să poată continua fără riscuri. Lucrările la elementele de beton ale digului ar trebui să fie finalizate în martie 2027. Până atunci, munițiile trebuie scoase din zona în care urmează să fie realizată extinderea, astfel încât proiectul celui de-al șaselea debarcader să poată continua conform programului stabilit.
Autoritățile cer ajutor pentru îndepărtarea bombelor
Autoritățile locale au cerut sprijinul guvernului pentru efectuarea unor verificări suplimentare în zona în care au fost găsite proiectilele. În același timp, acestea solicită ca muniția descoperită pe fundul mării să fie eliminată în condiții de siguranță înainte de continuarea lucrărilor. Operațiunea trebuie făcută astfel încât bombele și proiectilele să nu pună în pericol oamenii sau infrastructura portului. Curățarea fundului mării a devenit astfel una dintre etapele care trebuie rezolvate înainte de termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor la dig.