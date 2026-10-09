Culoarea părului ar putea explica de ce injecția letală nu a omorât-o pe Christa Pike. Ce spun medicii despre execuția eșuată din SUA

Publicat 9 oct. 2026, 18:49 Sursă LadBible

O particularitate genetică asociată părului roșcat ar putea influența felul în care organismul reacționează la anumite medicamente anestezice. Ipoteza a fost adusă în discuție după ce Christa Pike, o deținută în vârstă de 50 de ani din Tennessee, a supraviețuit unei execuții prin injecție letală, deși a primit două doze de pentobarbital, un sedativ puternic.

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