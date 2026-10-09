China anunță o înțelegere cu UE privind mașinile hibride, după negocierile de la Beijing

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 16:18

China și Uniunea Europeană au ajuns la o înțelegere privind comerțul cu automobile hibride, a anunțat vineri Ministerul Comerțului de la Beijing. Anunțul vine după două zile de negocieri purtate în capitala chineză de comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, pe fondul creșterii exporturilor auto chinezești și al dificultăților industriei europene.

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