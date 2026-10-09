China anunță o înțelegere cu UE privind mașinile hibride, după negocierile de la Beijing

China și Uniunea Europeană au ajuns la o înțelegere privind comerțul cu automobile hibride, a anunțat vineri Ministerul Comerțului de la Beijing. Anunțul vine după două zile de negocieri purtate în capitala chineză de comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, pe fondul creșterii exporturilor auto chinezești și al dificultăților industriei europene.
Potrivit autorităților chineze, rezultatul consultărilor respectă regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Comunicatul citat nu detaliază însă condițiile înțelegerii sau modul în care aceasta va influența exporturile către piața europeană.
„În urma unor consultări intense, ambele părți au ajuns la o înțelegere privind comerțul cu vehicule hibride, într-un mod compatibil cu normele Organizației Mondiale a Comerțului”, a transmis Ministerul Comerțului din China.
Exporturile de mașini hibride, în centrul negocierilor dintre China și UE
Comerțul cu automobile a devenit una dintre principalele teme ale discuțiilor care au precedat vizita lui Šefčovič la Beijing. Comisarul european a urmărit obținerea unui acord care să evite introducerea unor măsuri suplimentare de protejare a pieței auto din Uniunea Europeană.
Negocierile au încheiat o etapă de consultări desfășurate pe parcursul mai multor luni. Aceste eforturi au vizat reducerea dezechilibrului comercial dintre cele două economii: potrivit Politico, deficitul UE în relația cu China se ridică la aproximativ un miliard de euro pe zi.
Unul din opt automobile vândute în UE în august provenea din China
Presiunea asupra producătorilor europeni a crescut odată cu avansul automobilelor provenite din China. În august, acestea au reprezentat unul din opt vehicule vândute în Uniunea Europeană, evoluție susținută în principal de creșterea puternică a vânzărilor de modele hibride.
În paralel, industria auto europeană traversează o perioadă dificilă, cu efecte importante în Germania. Producători precum Volkswagen și Mercedes-Benz au anunțat concedieri și închideri de fabrici.
Liderii europeni vor analiza rezultatele discuțiilor la Bruxelles
Rezultatele negocierilor comerciale cu Beijingul vor fi discutate de liderii Uniunii Europene la reuniunea programată joia viitoare, la Bruxelles.
Anunțul Ministerului Comerțului din China indică un progres în discuțiile privind automobilele hibride, dar informațiile prezentate nu precizează ce angajamente concrete și-au asumat cele două părți.