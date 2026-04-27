Cancelarul Germaniei îi râde în nas lui Trump: ”Iranienii sunt clar mai puternici”

Cancelarul german Friedrich Merz a apreciat luni că Statele Unite sunt 'umilite' de Iran, iar conflictul din Orientul Mijlociu nu se va încheia probabil în curând.

'Iranienii sunt clar mai puternici decât se aștepta și totodată americanii clar nu au o strategie cu adevărat convingătoare la negocieri', a afirmat șeful guvernului de la Berlin în timpul unei vizite într-o instituție de învățământ din orașul Marsberg, în regiunea sa natală Sauerland din nord-vestul Germaniei.



'Problema cu conflictele de felul acesta este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să și ieși. Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak', a adăugat el.



Merz este de părere că SUA 'au pornit foarte evident în acest război fără nicio strategie', ceea ce îngreunează și mai mult încheierea ostilităților, 'în special deoarece iranienii evident negociază foarte abil - sau pur și simplu nu negociază, în mod foarte abil'.



'O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană', a spus cancelarul, conform căruia 'în acest moment situația este destul de complicată'.



În privința efectelor războiului asupra Germaniei, el a arătat că 'ne costă foarte mulți bani'. 'Acest conflict, acest război împotriva Iranului are un efect direct asupra rezultatelor noastre economice'.



Berlinul își menține oferta de a desfășura nave de deminare pentru a contribui la deblocarea Strâmtorii Ormuz, vitală pentru tranzitul petrolului, a reafirmat Merz, precizând însă că încetarea luptelor reprezintă o condiție preliminară.