Lider PSD: AUR nu vrea la guvernare. Simion ne cere să îi eliberăm pe Georgescu, nu avem cum

Daniel Zamfir dezvăluie în exclusivitate la Realitatea PLUS că AUR nu dorește să intre la guvernare.
Liderul senatorilor PSD susține că Parlamentul nu poate să îl elibereze pe Călin Georgescu din arest pentru că nu are astfel de atribuții. Condiția impusă de Simion nu duce la o soluție de a ieși din această criză, ci doar la alegeri anticipate, a mai spus Daniel Zamfir.
„AUR vrea anticipate. La AUR lucrurile sunt limpezi. Că îi tot aud, ”domne, de ce nu se discută cu AUR.
Ați auzit cumva de la AUR, că vrea la guvernare
Păi, domnul Simion zice că discută de guvern doar după ce îl eliberăm noi, pe Călin Georgescu. Care noi, domnule? Ce trebuie să facă parlamentul?
Ce trebuie să facă parlamentul ca să îl elibereze pe Călin Georgescu? Cum? Ce măsuri să ia?
Adică e limpede că e un motiv ca să nu se implice în această chestiune și este doar este un balon de săpun că ar vrea să facă așa ceva. Nu!
Deci, AUR, punct, nu vrea,” a spus Daniel Zamfir la Realitatea PLUS.