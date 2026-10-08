Avocatul lui Fănel Bogos: „Niciodată AUR nu a dat ajutoare la inundații, cum s-a lăudat domnul Simion. Au fost furnizate de Vanbet”
Avocatul Bogdan Gheorghiță
Bogdan Gheorghiță, avocatul lui Fănel Bogos, a vorbit despre stenogramele prezentate de Realitatea PLUS și despre informațiile pe care le-a primit de la clientul său.
Într o intervenție în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel” de la la Realitatea Plus, avocatul Bogdan Gheorghiță a relatat ce i-ar fi spus Fănel Bogos despre întâlnirea cu George Simion, convorbirea cu Florin Burculescu și donațiile făcute prin Vanbet.
Avocatul lui Fănel Bogos, despre dosarele de la București
Bogdan Gheorghiță a explicat mai întâi ce a aflat despre stenograme și despre originea acestora, susținând că George Simion a avut o întâlnire cu Fănel Bogos.
„Exact aceeași practică ca la începutul dosarului, când domnul Bogos a fost contactat de alte persoane, Aniței, Ularu, oameni prezentați ca fiind din servicii și care s-au oferit să-l ajute. „Avem influență, avem, te putem ajuta, vei reuși”. Ca apoi să-și dea seama că nu se poate așa ceva. Sau poate au avut doar interes financiar.
Consider că în aceste interceptări despre care m-ați întrebat și chiar v-am zis că am observat acolo 213 per 1 per P și fiind 1 este un DNA central, direcția București. Cred că au avut aceeași practică. Mai mult decât atât, domnul Bogos a fost sfătuit și a sunat din arest, l-a sunat pe cunoscutul domnului Simion. Cred că au avut același interes.”
Avocatul spune că Bogos i-a confirmat întâlnirea cu Simion
Întrebat despre contactul dintre Fănel Bogos și Florin Burculescu din perioada în care omul de afaceri se afla în arest, Bogdan Gheorghiță a vorbit despre ceea ce i-ar fi spus clientul său despre George Simion.
„Da. Mi-a și confirmat domnul Bogoș. Am discutat cu dumnealui după ce am primit, am discutat cu domnul Bogos și într-adevăr mi-a spus că s-a întâlnit cu domnul Simion ceva timp în urmă, că el a solicitat la o întâlnire a AUR să sponsorizeze, nu știu în ce fel, ce a ajutat, ce a dat, carne, pui, ce mai a dat ouă, dar niciodată, niciodată, el mi-a confirmat că niciodată nu au AUR a dat ajutoare, cum s-a lăudat domnul Simion la inundații, deci tot ce vedeți și tot ce s-a dat din partea Vanbet a fost chiar din partea Vanbet. Nimeni nu a decontat”
Donațiile prezentate de Simion ca fiind AUR au venit de la Vanbet
Bogdan Gheorghiță a fost întrebat direct dacă ajutoarele despre care George Simion a vorbit în contextul inundațiilor au fost furnizate de Vanbet.
„Vanbet, exact mașinile Vanbet, ce ați văzut prezentate. Domnul Bogos, tot ce a dat, ajutoare a dat efectiv din patrimoniul dumnealui, nu a dat prin plata altor persoane, să fie decontate, vreun ou, sau vreun pui. Deci totul a fost de la dumnealui și dumnealui are o practică în a ajuta oamenii și chiar asta se vede din numărul de angajați, faptul că le dă mese pe zi, și el chiar asta își dorește.”
Avocatul susține că Simion s-ar fi lăudat cu donații care nu aparțineau AUR
Bogdan Gheorghiță a revenit asupra afirmațiilor despre George Simion și a susținut că donațiile nu au avut legătură cu AUR, ci au provenit de la Fănel Bogos și compania Vanbet.
„Acele donații nu au nicio legătură cu AUR. Sunt din partea domnului Bogoș, Vanbet-ul, deci din patrimoniul dumnealui, nu are nicio legătură cu AUR. Acele donații au fost în mod direct și ei s-au lăudat că sunt donații din partea AUR. Pentru a face campanie. Eu vă spun ce mi-a relatat domnul Bogoș. Domnul Bogoș mi-a spus clar, doar s-au lăudat”.
Avocatul îl contrazice pe Simion și în privința întâlnirii cu Bogos
În condițiile în care George Simion neagă că s-ar fi întâlnit cu Fănel Bogos, avocatul omului de afaceri a fost întrebat direct despre această afirmație și a răspuns că întâlnirea a avut loc, potrivit celor relatate de clientul său.
„S-au întâlnit mai mult ca sigur. Da. Și asta mi-a confirmat domnul Bogos. S-au întâlnit mai mult ca sigur, mi-a și spus domnul Bogoș, iar ulterior, prin intermediari, prin persoane la care ați făcut referire în studio, într-adevăr, a fost sfătuit să sune din arest și eu cred că este același mecanism de persoane care se prezintă să-l ajute, de fapt ei au în spate alte susțineri și alte indicații și exact ce ați prezentat.
Este o coincidență mult prea mare în care acest domn Simion se oferă să-l ajute, „facem tot”, iar apoi să facă reclamă societății Carmistin, care este societatea care vrea să ia Vanbet-ul.”
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