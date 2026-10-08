Ediție incendiară a emisiunii Culisele Statului Paralel de la 20.55, la Realitatea PLUS

Ediție incendiară a emisiunii Culisele Statului Paralel, joi, octombrie 2026. Stenograme incendiare din mega-dosarul de corupție care aruncă în aer scena politică
Întreaga schemă infracțională este scoasă la iveală într-o ediție incendiară Culisele Statului Paralel, de la 20.55.
Anca Alexandrescu are întreg dosarul de corupție al omului de afaceri Fănel Bogos și dezvăluie mecanismul prin care politicienii au încercat să facă rost de bani în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.
Avocatul milionarului va interveni în direct, ce piste au descoperit procurorii, toate informații incendiare din dosar.
Legăturile subterane dintre milionarul din Vaslui și politicieni, cum i se promitea de către George Simion că problemele sale se vor termina.
Toate probele anchetatorilor le punem pe masă și le analizăm alături de cei mai buni invitați.
Toate dezvăluirile care sunt preluate de alții sunt în exclusivitate la Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu, de la 20.55, numai la Realitatea PLUS, Televiziunea Poporului.