Ora 20:55 - Lia Olguța Vasilescu intervine ÎN EXCLUSIVITATE la Culisele Statului Paralel

Publicat 16 nov. 2026, 17:15 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Negocieri explozive între Guvern și autoritățile locale! Reforma administrativ-teritorială încinge scena politică! Lia Olguța Vasilescu intervine ÎN EXCLUSIVITATE la Culisele Statului Paralel! Ce a discutat cu premierul Luca Niculescu și care sunt liniile roșii trasate de PSD?

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