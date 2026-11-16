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ExclusivPromo· 1 min citire
Ora 20:55 - Lia Olguța Vasilescu intervine ÎN EXCLUSIVITATE la Culisele Statului Paralel
Publicat16 nov. 2026, 17:15
SursăRealitatea.net realitatea plus
Negocieri explozive între Guvern și autoritățile locale! Reforma administrativ-teritorială încinge scena politică! Lia Olguța Vasilescu intervine ÎN EXCLUSIVITATE la Culisele Statului Paralel! Ce a discutat cu premierul Luca Niculescu și care sunt liniile roșii trasate de PSD?
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