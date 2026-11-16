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Ora 20:55 - Lia Olguța Vasilescu intervine ÎN EXCLUSIVITATE la Culisele Statului Paralel

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Scris deRealitatea.NET
Publicat16 nov. 2026, 17:15
SursăRealitatea.net realitatea plus

Negocieri explozive între Guvern și autoritățile locale! Reforma administrativ-teritorială încinge scena politică! Lia Olguța Vasilescu intervine ÎN EXCLUSIVITATE la Culisele Statului Paralel! Ce a discutat cu premierul Luca Niculescu și care sunt liniile roșii trasate de PSD?

Ce se ascunde în visteria statului? Ce se întâmplă cu pensiile și salariile și care este adevărata situație a finanțelor publice după guvernarea Bolojan?

Și nu e tot! Scandalul de la Camera de Comerț și Industrie! Anchete, suspiciuni de corupție, manevre politice și jocuri subterane, în vizorul DNA și DIICOT!

Dezvăluiri incendiare, documente și informații în exclusivitate! În această seară, de la 20:55, cu Anca Alexandrescu, la Culisele Statului Paralel, numai la Realitatea PLUS, TELEVIZIUNEA POPORULUI!

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