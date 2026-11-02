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Marți, 3 noiembrie, ediție incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel” despre alegerile din SUA, cu Anca Alexandrescu și Ana Maria Păcuraru

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 nov. 2026, 16:39
SursăRealitatea PLUS

Statele Unite se resetează, lumea se schimbă, iar următorul vot al americanilor ar urma să producă o undă de șoc până în România și dincolo de granițele noastre.

Se resetează toată ordinea mondială odată cu votul americanilor pentru noua majoritate din Congres. În premieră, televiziunea Popoporului transmite în direct dezvăluirile de la Casa Albă. De mâine, la Culisele Statului paralel , moderată de Anca Alexandrescu, începe o ediție explozivă cu alegerile care schimbă tot.

Ce se întâmplă cu militarii din România, parteneriatul strategic, bătălia se duce între republicanii lui Donald Trump și democrații care vor iar la putere. Ana Maria Păcuraru, corespondentul special Realitatea PLUS la Casa Albă, în exclusivitate, vă aduce primele date oficiale de peste ocean.

Cine câștigă? Cine pierde? Și ce urmează pentru America și pentru întreaga lume aflăm într-o ediție specială cu Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, numai la Televiziunea Poporului.

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