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Andreea Simona Sîrbu, dezvăluiri despre Paris Hilton, la Realitatea PLUS, în podcastul „Ceva-n PLUS”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat22 oct. 2026, 12:00
Actualizat22 oct. 2026, 12:11

Ce legătură are Andreea Simona Sîrbu cu unele dintre cele mai cunoscute celebrități internaționale? Aflați în noua ediție a podcastului REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, unde invitata vorbește despre experiențele sale profesionale și despre oamenii celebri cu care lucrează.

Paris Hilton este senzațională, este atât de dulce în modul în care comunică, în modul în care îți transmite ce are nevoie. E foarte plăcută ca persoană. Eu cu ea am rezonat din prima.

— mărturisește Andreea Simona Sîrbu

Cine sunt celelalte celebrități cu care lucrează și ce povești se ascund în spatele colaborărilor sale? Mai multe detalii, în interviul în premieră de la Realitatea PLUS.

Ediția integrală a podcastului „Ceva-n PLUS” poate fi urmărită pe realitatea.net, vineri, 23 octombrie, de la ora 15:00.

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