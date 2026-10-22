Andreea Simona Sîrbu, dezvăluiri despre Paris Hilton, la Realitatea PLUS, în podcastul „Ceva-n PLUS”

Publicat 22 oct. 2026, 12:00 Actualizat 22 oct. 2026, 12:11

Ce legătură are Andreea Simona Sîrbu cu unele dintre cele mai cunoscute celebrități internaționale? Aflați în noua ediție a podcastului REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, unde invitata vorbește despre experiențele sale profesionale și despre oamenii celebri cu care lucrează.

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