Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Andreea Simona Sîrbu, dezvăluiri despre Paris Hilton, la Realitatea PLUS, în podcastul „Ceva-n PLUS”
Publicat22 oct. 2026, 12:00
Actualizat22 oct. 2026, 12:11
Ce legătură are Andreea Simona Sîrbu cu unele dintre cele mai cunoscute celebrități internaționale? Aflați în noua ediție a podcastului REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, unde invitata vorbește despre experiențele sale profesionale și despre oamenii celebri cu care lucrează.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News